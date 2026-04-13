Il pontefice risponde subito al presidente americano e rilancia: «Il mio riferimento è il Vangelo e continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»

Donald Trump spara a zero su Papa Leone, il primo pontefice americano nella storia della chiesa cattolica.

Un attacco senza precedenti, che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano. In un lungo e durissimo post su Truth, mentre era ancora sull'Air Force One di ritorno dalla Florida, il presidente americano ha definito Leone un «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera».

Immediata e dura la risposta del Pontefice: «Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra», ha detto commentando con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri l'attacco di Donald Trump contro di lui. «Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui», ha aggiunto.