L’operazione della Polizia di Stato ha portato anche alla denuncia di altre 18 persone. Alla fase esecutiva ha collaborato il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Reggio

C'è anche una persona residente in provincia di Vibo Valentia tra le sei arrestate dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione contro la detenzione e la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato inoltre alla denuncia di altre 18 persone, nei confronti delle quali è stato sequestrato ingente materiale informatico. L'inchiesta è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Gli arrestati, di età compresa tra i 38 e i 58 anni, risiedono, oltre che nel Vibonese, nel capoluogo campano, in provincia di Salerno, in provincia di Sassari e in provincia di Padova. Gli investigatori sono arrivati agli indagati attraverso l'analisi forense dei dispositivi sequestrati lo scorso anno a due persone a Milano, arrestate per la detenzione di ingente materiale pedopornografico. Gli approfondimenti hanno consentito di individuare diversi gruppi Telegram e 24 utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico. Per tre degli arrestati sono emersi anche elementi relativi alla produzione di materiale con vittime identificate.

Alla fase esecutiva dell'operazione hanno collaborato anche il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria, insieme alle strutture della Polizia Postale di Milano, Napoli, Firenze e Genova e alle Sezioni Operative di diverse province italiane.