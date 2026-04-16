Gli inquirenti dovranno ora stabilire se la bambina sia caduta dal mezzo in movimento oppure se sia scesa da un lato rivelatosi pericoloso durante le manovre

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri una zona di campagna alla periferia sud di Polistena. Una bambina di soli 5 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in contrada Monte.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della Polizia di Stato, la piccola si trovava insieme al padre, impegnato nei lavori agricoli su un terreno di famiglia. Per cause ancora da chiarire, la bambina sarebbe rimasta coinvolta nel mezzo agricolo, finendo travolta dalle parti in movimento del trattore. Non è ancora stato accertato se la piccola si trovasse a bordo del veicolo e sia caduta accidentalmente, oppure se fosse già scesa avvicinandosi in modo pericoloso durante le manovre.

In un primo momento nessuno si sarebbe reso conto della gravità dell’accaduto. Solo successivamente si è consumata la drammatica scoperta, davanti agli occhi dei familiari e di alcuni vicini accorsi sul posto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina, avvenuto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.