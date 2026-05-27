Determinante si è rivelata la tempestiva segnalazione del responsabile dell’esercizio commerciale, che ha consentito ai militari di intervenire nel giro di pochi minuti

Ancora una risposta immediata e concreta dell’Arma dei Carabinieri contro i fenomeni di microcriminalità che colpiscono le attività commerciali e alimentano insicurezza nei centri cittadini. A Polistena, il tentativo di furto ai danni di un supermercato si è concluso con l’arresto in flagranza di un uomo grazie al rapido e coordinato intervento dei Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taurianova.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata ieri, all’interno di un noto punto in un momento di particolare affluenza di clienti. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo privo di documenti d’identità, avrebbe prelevato diversi articoli dagli scaffali, occultandoli con destrezza per poi tentare di oltrepassare le casse approfittando del flusso dei clienti presenti nel supermercato.

Determinante si è rivelata la tempestiva segnalazione del responsabile dell’esercizio commerciale, che ha consentito ai Carabinieri di intervenire nel giro di pochi minuti. Le pattuglie, già impegnate in un mirato servizio di controllo del territorio predisposto proprio per prevenire reati predatori e garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane, sono riuscite a intercettare il sospettato prima che potesse allontanarsi.

L’operazione rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’efficacia del presidio quotidiano assicurato dall’Arma sul territorio della Piana di Gioia Tauro, dove la presenza costante delle pattuglie continua a costituire un fondamentale punto di riferimento per cittadini ed esercenti, rafforzando la percezione di sicurezza e la fiducia nelle istituzioni.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.