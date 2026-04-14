Si chiude con una doppia pronuncia favorevole la vicenda giudiziaria legata alla concessione del terminal passeggeri del porto di Milazzo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, confermando integralmente la sentenza del TAR di Catania che aveva annullato l’intera procedura di gara.

Al centro del contenzioso, l’affidamento della gestione del terminal passeggeri e dei piazzali di sosta di Milazzo, infrastruttura strategica per i collegamenti con le isole Eolie. La concessione era stata inizialmente aggiudicata alla Liberty Lines, nonostante l’offerta economica più alta presentata da Afrodite Group.

Determinanti, secondo i giudici, le criticità nella valutazione delle offerte economiche. I numeri, infatti, evidenziano uno squilibrio significativo: Afrodite Group aveva proposto un rialzo del 10,54% ottenendo il punteggio massimo (30 punti), mentre Liberty Lines, con un rialzo dello 0,10%, aveva comunque ottenuto 27,17 punti, con una differenza minima nonostante un divario economico rilevante.

Una sproporzione che ha portato il TAR a ritenere illegittima la formula matematica adottata dall’Autorità portuale, giudicata «contraddittoria, irragionevole e arbitraria», in quanto capace di neutralizzare di fatto le differenze tra le offerte economiche.

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto aveva difeso la propria scelta sostenendo che il criterio fosse finalizzato a valorizzare gli aspetti qualitativi delle proposte. Una linea respinta anche in secondo grado: con la sentenza n. 855/2025 del 12 febbraio 2026, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato punto per punto le conclusioni del TAR.

Soddisfazione da parte di Afrodite Group, che ha visto riconosciute le proprie ragioni: «Siamo soddisfatti di questo risultato che premia la correttezza e la trasparenza. La nostra azienda aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione e questo meritava di essere riconosciuto».

La vicenda si chiude dunque con l’annullamento della gara e la necessità di una nuova procedura. Un passaggio che richiama un principio consolidato: la discrezionalità amministrativa non può tradursi in arbitrio, e i criteri di valutazione devono garantire una competizione reale ed equilibrata tra gli operatori economici.