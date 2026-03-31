Un grave atto intimidatorio scuote la città di Gioia Tauro. Sarebbero stati recapitati proiettili di kalashnikov e 9×21 all'esterno dell'abitazione del sindaco Simona Scarcella. L'accaduto, che sta suscitando preoccupazione tra i cittadini, sarebbe avvenuto mesi addietro, precisamente il 18 dicembre, ma la notizia è stata tenuta riservata ed è trapelata adesso.

Il sindaco Scarcella, contattata telefonicamente, ha confermato la vicenda, aggiungendo di aver allertato prontamente le Forze dell’ordine, ma non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Lo sconcertante episodio ha rapidamente fatto il giro della comunità, scatenando una reazione di solidarietà nei confronti del primo cittadino. Molti residenti e associazioni esprimono il loro sostegno e condannano l’atto. Si spera che i responsabili di questo vile gesto vengano identificati.