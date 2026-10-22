Le notizie di cronaca più recenti restituiscono il quadro di una forte tensione e di una profonda frammentazione sociale lungo la penisola. A Milano e nelle principali metropoli settentrionali, le manifestazioni giovanili sono sfociate in duri scontri di piazza, segnati da atti di vandalismo, barricate ed episodi di eversione metropolitana. In netto contrasto, nei territori della Calabria e del Mezzogiorno le mobilitazioni hanno assunto la forma di presìdi civili, dove i ragazzi sono scesi in piazza per difendere il diritto al lavoro e la legalità, dando prova di una pacifica e tenace resistenza.

L'analisi di Antonio Marziale e il superamento dei luoghi comuni

Antonio Marziale, Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, evidenzia come il mondo giovanile sia attraversato da una frattura profonda, un vero e proprio solco geografico ed esistenziale che divide l'Italia da Nord a Sud. Da un lato emergono le immagini degli scontri di Milano e la rabbia che sfocia nel vandalismo, dall'altro le mobilitazioni civili dei ragazzi del Mezzogiorno che chiedono riscatto con la sola forza della propria dignità. Di fronte a questa gioventù a due teste, Marziale sottolinea la necessità di superare la narrazione superficiale che riduce la violenza a semplice teppismo e loda la compostezza come mera rassegnazione. La verità risiede nel fatto che il presente di questi giovani è bloccato e il futuro appare loro come una promessa tradita.

Il confronto fuorviante con il '68 e la violenza metropolitana del Nord

Nelle analisi sulle piazze del Nord emerge spesso il richiamo alle stagioni di protesta del passato, ma il paragone con il '68 rischia di diventare fuorviante. Se la contestazione del '68 era guidata da un'utopia ideologica e da un progetto strutturato di trasformazione della società, l'eversione metropolitana di oggi al Nord appare frammentata, nichilista e talvolta priva di una vera regia politica. Nelle metropoli settentrionali il disagio esplode all'interno della vetrina dell'opulenza, in contesti iper-competitivi dove il successo materiale è considerato un dogma e l'esclusione sociale viene penalizzata. In questo scenario, la rabbia diventa l'unico strumento per urlare un'esistenza altrimenti invisibile, rappresentando la violenza di chi si sente scartato da un meccanismo perfetto che non prevede fallimenti.

La risposta del Sud: la ricostruzione del "noi" attraverso la dignità

Guardando al Mezzogiorno, la grammatica della protesta cambia radicalmente. In territori dove le istituzioni sono storicamente più deboli e le opportunità scarse, la risposta dei ragazzi non si traduce nella devastazione, bensì nella richiesta di dignità e in una resistenza civile che rifiuta la deriva criminale. I giovani del Sud cercano la coesione comunitaria attraverso il lavoro, la legalità e la cultura. Se al Nord la reazione alla crisi si manifesta nella deflagrazione dell'io deluso, al Sud si assiste alla ricostruzione di un "noi" che chiede a gran voce il proprio diritto di cittadinanza.

La percezione del tempo e la responsabilità delle istituzioni

Il punto di saldatura tra questi due mondi apparentemente opposti risiede nella percezione del tempo. Quando le nuove generazioni comprendono che il presente in cui vivono non offre alcuna continuità con il futuro desiderato, il patto sociale inevitabilmente si spezza. Sia la rabbia distruttiva del Nord sia la protesta propositiva del Sud nascono dalla medesima certezza: così com'è, questo presente non può e non deve essere il nostro futuro.

Di fronte a questa realtà, le istituzioni non possono limitarsi a reprimere gli eccessi delle metropoli né ad applaudire pateticamente la buona condotta dei giovani del Sud. Occorre ricostruire una prospettiva reale mediante politiche attive per il lavoro, autentici spazi di ascolto e una scuola che torni a funzionare come ascensore sociale. Riconoscere la dignità di questi ragazzi significa consegnare loro le chiavi del domani, prima che la doppia personalità del Paese si trasformi in una frattura irreparabile.