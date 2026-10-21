Prima il ritardo, poi il cambio di destinazione: Lamezia Terme al posto di Reggio Calabria. Una mattinata di disagi per i passeggeri del volo in partenza da Milano Malpensa alle 8.20, rimasti in attesa senza indicazioni chiare su quanto stesse accadendo e su come avrebbero proseguito il viaggio.

Il collegamento è stato inizialmente ritardato di un’ora. Alle 10.30, secondo le testimonianze raccolte, le operazioni di imbarco erano appena cominciate.

Intanto, un Notam, l’avviso ufficiale aeroportuale, diffuso da Enav e ripreso dalle agenzie ha segnalato l’indisponibilità di carburante per il rifornimento degli aerei negli scali di Reggio Calabria e Crotone, legata alla protesta degli autotrasportatori. L’indicazione ai piloti è quella di imbarcare nell’aeroporto di partenza o precedente quantitativi sufficienti anche per le tratte successive.

Una notizia arrivata mentre al gate mancavano risposte. I viaggiatori raccontano che la nuova destinazione è stata comunicata soltanto all’ultimo momento, mentre sui monitor continuava a essere indicata Reggio Calabria. La motivazione riferita ai passeggeri, ancora in tarda mattinata, era quella di «molteplici condizioni avverse su Reggio».

Nessuna indicazione certa, secondo le testimonianze, neppure sulla disponibilità di un mezzo per il trasferimento da Lamezia verso lo Stretto. «Manca qualsiasi tipo di comunicazione in maniera seria», la contestazione raccolta durante l’attesa.

Le proteste hanno richiamato la polizia aeroportuale, senza che fosse necessario un intervento: gli animi si sono placati rapidamente, pur proseguendo le discussioni. Tra i passeggeri anche persone in viaggio per un lutto, che hanno segnalato il rischio di non raggiungere in tempo i familiari per il funerale.

Fonti accreditate di Sacal sostengono invece che lo spostamento del collegamento con Malpensa, sia in arrivo sia in partenza, sia dovuto a un guasto tecnico all’aeromobile. Secondo questa ricostruzione, la riparazione potrà comportare qualche ritardo; da Bergamo è previsto l’arrivo di un aereo senza passeggeri per effettuare gli altri voli.

Le stesse fonti escludono cancellazioni e problemi operativi legati alla carenza di carburante, spiegando che i rifornimenti vengono effettuati negli altri scali.