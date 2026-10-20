Ryanair conferma il proprio impegno sull'aeroporto di Reggio Calabria. Dopo settimane di polemiche sui tagli invernali e interrogativi sul futuro dei collegamenti, arriva un ulteriore segnale di continuità da parte della compagnia irlandese: tutti i voli della Summer 2027 risultano adesso prenotabili fino alla conclusione della stagione, a ottobre. Si completa così la commercializzazione dell'operativo già annunciato una ventina di giorni fa, con undici destinazioni complessive, sette nazionali e quattro internazionali.

Una conferma significativa soprattutto alla luce delle discussioni sulle sospensioni dei collegamenti internazionali durante la Winter 2026-2027. La programmazione estiva restituisce infatti un quadro di sostanziale continuità della presenza di Ryanair al Tito Minniti, con il ritorno di diverse rotte stagionali e il mantenimento di un'offerta nazionale articolata.

Dal 28 marzo 2027 ripartirà il collegamento con Katowice, previsto il giovedì e la domenica fino al 28 ottobre. Dal 31 marzo torneranno anche Parigi Beauvais e Londra Stansted, entrambe con voli il mercoledì e il sabato fino al 30 ottobre. Confermata Barcellona El Prat, operativa anche durante l'inverno e programmata nella Summer il lunedì e il venerdì, dal 29 marzo al 29 ottobre.

Restano invece fuori dall'operativo estivo Berlino Brandeburgo e Bruxelles Charleroi, i cui collegamenti termineranno nell'ottobre 2026 senza essere, almeno attualmente, riproposti per la prossima stagione. Una riduzione della rete internazionale che non compromette tuttavia la conferma dei voli verso Polonia, Francia, Regno Unito e Spagna.

Sul fronte nazionale saranno operative Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Parma, Pisa, Torino e Venezia Marco Polo. Particolarmente consistente l'offerta verso Milano: Bergamo, il cui collegamento giornaliero debutterà il 25 ottobre, si affiancherà a Malpensa, servita quotidianamente e con un secondo volo il martedì, venerdì, sabato e domenica. Anche Torino manterrà frequenze giornaliere, con un secondo collegamento il lunedì.

La Summer 2027 continuerà a poggiare sui due aeromobili basati a Reggio Calabria, mentre resta aperta la prospettiva di ulteriori sviluppi, a partire dall'eventuale collegamento con Roma Fiumicino. La completa disponibilità delle prenotazioni fino a ottobre rafforza così il segnale di continuità commerciale, pur senza anticipare eventuali nuove rotte o ulteriori investimenti.

Sul piano economico, intanto, prosegue il rapporto con la Regione Calabria attraverso il bando «Destinazione Calabria». Per l'autunno 2026 sono previste cinque campagne di marketing, distribuite su tre lotti, per complessivi 3.019.500 euro IVA inclusa. Una somma che si aggiunge ai 3.019.500 euro del 2024, agli 11.474.100 euro del 2025 e ai 6.039.000 euro relativi alle campagne programmate fino ad agosto 2026, alcune ancora da fatturare.

Complessivamente, le risorse attribuite e programmate raggiungono 23,55 milioni di euro. Un investimento che riporta al centro il tema della sostenibilità dei collegamenti oltre gli incentivi, già affrontato nella recente risposta della Regione all'interrogazione del consigliere regionale Giuseppe Ranuccio.

Nel frattempo, il Tito Minniti guarda al futuro anche attraverso 64 milioni di euro di investimenti infrastrutturali e le prospettive offerte dall'integrazione con Messina. La sfida rimane quella di consolidare il traffico e ampliare il bacino di utenza, rendendo progressivamente più autonoma la crescita dello scalo.

La conferma dell'intera Summer 2027 rappresenta intanto un segnale concreto: Ryanair mantiene la propria presenza a Reggio Calabria, mentre la partita decisiva si giocherà sulla capacità di trasformare gli investimenti e i collegamenti attuali in una crescita duratura.