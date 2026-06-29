Un sospiro di sollievo a Rizziconi. Un’operazione investigativa rapida e coordinata ha portato all’arresto dei presunti autori della rapina a mano armata commessa ai danni di una rinomata e storica gioielleria del centro del reggino. L’intervento delle forze dell’ordine è stato accolto con sollievo dalla comunità locale e dall’amministrazione comunale che con un comunicato sui propri canali social ufficiali si è congratulata con la Polizia di Stato e, in particolare, con gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, con il Dirigente Giancarlo Consoli e il Commissario Capo Amerigo Russo.

«Dai dettagli emersi sull’operazione si evince chiaramente come si trattasse di una vera e propria banda organizzata, con collegamenti alla ’ndrangheta. Un fenomeno, dunque, ben più articolato e grave di quanto inizialmente si potesse immaginare – ha dichiarato il sindaco, Alessandro Giovinazzo -. Circostanze che rendono ancora più significativo il grande lavoro svolto dalla Polizia di Stato, concluso in tempi rapidissimi e con risultati di assoluto rilievo. Una risposta dello Stato pressoché immediata alla vile spregiudicatezza criminale che ieri aveva gettato nello sconforto la nostra comunità, già duramente colpita negli ultimi mesi da diversi atti predatori. Oggi, con grande soddisfazione, quella stessa comunità vede rafforzarsi la fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e la certezza che lo Stato c’è, è presente e vicino ai cittadini».



L’amministrazione comunale, pur esprimendo soddisfazione per il brillante risultato conseguito, ribadisce che l’attenzione deve restare alta: «È altresì fondamentale che ogni cittadino continui a collaborare attivamente, segnalando tempestivamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi situazione, presenza o comportamento sospetto. La sicurezza della nostra comunità si tutela anche attraverso il senso civico e la collaborazione tra cittadini e Istituzioni. Dobbiamo sempre aver fiducia perché “c’è solo un potere che è quello dello Stato, delle Sue Istituzioni e delle Sue Leggi”».