Servizio straordinario nella notte tra sabato e domenica: controllati 127 veicoli e oltre 80 conducenti. Scattano denunce, Daspo urbani e sanzioni. Fermato anche un 27enne che aveva tentato di sottrarsi al posto di blocco.

Sette conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, otto patenti ritirate, tre denunce alla Procura della Repubblica e tre Daspo urbani. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia locale di Reggio Calabria, nell'ambito delle attività di contrasto alla cosiddetta "mala movida".

Il dispositivo ha visto impegnati complessivamente 20 operatori, supportati da due stazioni mobili, cinque autovetture, quattro precursori etilometrici, un etilometro e un dispositivo per il drug test.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 127 veicoli e sottoposti ad accertamento etilometrico oltre 80 conducenti. Di questi, sette, per la maggior parte di età compresa tra i 19 e i 30 anni, sono risultati positivi all'alcoltest, con il conseguente avvio delle sanzioni previste sul piano penale e amministrativo.

I controlli hanno interessato anche le principali aree della movida cittadina. Gli agenti hanno contestato 68 violazioni amministrative, tra cui oltre 30 infrazioni al Codice della strada, una sanzione per abbandono illecito di rifiuti e tre violazioni del Regolamento di polizia urbana, che hanno comportato altrettanti Daspo urbani.

Durante il servizio è stato inoltre individuato un esercente che aveva occupato integralmente una piazza pubblica per organizzare uno spettacolo privo delle necessarie autorizzazioni. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per occupazione abusiva di suolo pubblico, oltre a una sanzione amministrativa.

Un altro episodio ha riguardato un'autovettura che ha tentato di sottrarsi a un posto di controllo istituito nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Calabria Centrale. Il mezzo è stato rapidamente intercettato e fermato dagli agenti. Il conducente, un 27enne, è risultato anch'egli in stato di ebbrezza alcolica.Nel corso della notte la Polizia locale ha inoltre rilevato tre incidenti stradali, uno dei quali ha coinvolto quattro autovetture in una carambola.

L'amministrazione evidenzia che le attività rientrano nel piano di rafforzamento dei controlli sul territorio durante il periodo estivo per contrastare fenomeni di degrado e illegalità legati alla movida. Analoghi servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Per le persone denunciate resta ferma la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria.