Dopo il tragico incidente che ha sconvolto Reggio e provocato la morte della giovane Anthea Ranieri, il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato l’annullamento del concerto di Emis Killa in piazza Indipendenza e del Festa Live Show Anni ’90 all’Arena dello Stretto Ciccio Franco, entrambi previsti per sabato sera nell’ambito delle Festività Mariane.

Le parole del sindaco affidate ad un video diffuso sui social network: «Come è noto questo pomeriggio nella nostra città un tragico incidente ha spezzato la vita di una giovane 23enne, mentre Giovanni, che guidava la moto, è stato sottoposto ad un intervento molto delicato ed è tuttora in prognosi riservata.

Una tragedia immane, una notizia che ha sconvolto tutta la città e che arriva anche in un momento di altissimo significato, dove la comunità reggina si unisce per pregare, per festeggiare in occasione delle festività mariane.

Ed è proprio per questo che, come segnale di rispetto, di lutto soprattutto, perché credo che sia un lutto che non appartenga soltanto alle famiglie interessate ma bensì a tutti i singoli reggini, ho deciso di annullare il concerto previsto sabato sera, a piazza Indipendenza, ma anche quello dopo la mezzanotte all’Arena dello Stretto.

È un piccolo segnale che tenta di unire in preghiera la nostra città nei confronti di questi due giovani concittadini reggini».