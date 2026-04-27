A Reggio Calabria, nel quartiere di Archi, si è consumata intorno alle 8 una rapina ai danni della sala Bingo dove alcune persone, armate di pistola, hanno fatto irruzione minacciando il personale e i pochi clienti presenti. Secondo una prima ricostruzione i rapinatori avevano il volto coperto da un passamontagna. Erano almeno due ma non è escluso che ci fosse una terza persona. Avrebbero agito rapidamente riuscendo a impossessarsi del denaro disponibile in cassa, poche migliaia di euro, per poi fuggire a bordo di una Fiat Panda rossa.

La rapina è durata pochi minuti e nessuno è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti delle volanti e della scientifica che hanno eseguito i rilievi. Avvertito il sostituto procuratore di turno che ha affidato l'indagine alla squadra mobile. In queste ore gli investigatori stanno visionando i filmati dell'impianto di videosorveglianza, e delle telecamere presenti nella zona, nel tentativo di identificare i rapinatori e ricostruire la via di fuga. Sono in corso accertamenti anche sul mezzo utilizzato dai rapinatori che potrebbe essere stato rubato.