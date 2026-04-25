L’uscente Maria Foti sfiderà Lorenzo Suraci e Loris Nisi per il rinnovo della carica di sindaco del municipio grecanico. Bagarre ed accuse di ritardi nella presentazione in mattinata
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Si profila una corsa a tre per il Comune di Montebello Jonico, municipio grecanico che ricomprende le note frazioni di Fossato e Saline Joniche. In lizza per la carica di sindaco saranno l’uscente Maria Foti, Leonardo Suraci e Loris Maria Nisi.
Un processo di presentazione liste che avrebbe acceso una bagarre nella mattinata odierna. Secondo quanto si apprende, infatti, uno dei candidati avrebbe raggiunto l’ufficio di presentazione delle liste con circa 15 minuti di ritardo rispetto alla scadenza delle ore 12.00. Sulla questione potrebbe esprimersi la commissione elettorale circondariale.
Le liste
Progetto in Comune - per Montebello
Leonardo Suraci candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Barbaro Giuseppe Guido
- Benedetto Beniamino
- Cilea Antonio Santo
- Cogliandro Maria Antonietta
- Costarella Candeloro
- Cuzzucoli Giuseppe
- Geraci Mariantonietta
- Principato Angelo
- Stillittano Francesca
- Tripodi Carmela
- Tripodi Domenica detta Zema
- Zaccuri Antonietta
Diamoci una mano
Maria Foti candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Minniti Santo
- Monterosso Vincenzo
- Foti Giovanni detto Apparecchio
- Principato Giuseppe
- Mangola Francesca
- Cogliandro Ida
- Rosaci Domenico detto Mico
- Mendola Carmelina Lina
- Stillitano Angela
- Iervolino Stefania Saveria
- Surace Antonino Salvatore
- Verduci Consolato
Esperienza e Futuro - Insieme per Montebello
Loris Maria Nisi candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Calabrò Filippo
- Pucinotti Vincenzo
- Foti Annunziato detto Nuccio
- Foti Domenica Magda detta Dominella
- Foti Fiore detto Fiorello
- Macheda Caterina Chiara
- Macheda Ilenia
- Manti Francesco
- Minniti Giovanni
- Romeo Maria
- Santoro Maria Pia
- Verduci Vincenzo