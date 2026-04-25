L’uscente Maria Foti sfiderà Lorenzo Suraci e Loris Nisi per il rinnovo della carica di sindaco del municipio grecanico. Bagarre ed accuse di ritardi nella presentazione in mattinata

Si profila una corsa a tre per il Comune di Montebello Jonico, municipio grecanico che ricomprende le note frazioni di Fossato e Saline Joniche. In lizza per la carica di sindaco saranno l’uscente Maria Foti, Leonardo Suraci e Loris Maria Nisi.

Un processo di presentazione liste che avrebbe acceso una bagarre nella mattinata odierna. Secondo quanto si apprende, infatti, uno dei candidati avrebbe raggiunto l’ufficio di presentazione delle liste con circa 15 minuti di ritardo rispetto alla scadenza delle ore 12.00. Sulla questione potrebbe esprimersi la commissione elettorale circondariale.

Le liste

Progetto in Comune - per Montebello

Leonardo Suraci candidato sindaco

Candidati consiglieri:

Barbaro Giuseppe Guido

Benedetto Beniamino

Cilea Antonio Santo

Cogliandro Maria Antonietta

Costarella Candeloro

Cuzzucoli Giuseppe

Geraci Mariantonietta

Principato Angelo

Stillittano Francesca

Tripodi Carmela

Tripodi Domenica detta Zema

Zaccuri Antonietta

Diamoci una mano

Maria Foti candidato sindaco

Candidati consiglieri:

Minniti Santo

Monterosso Vincenzo

Foti Giovanni detto Apparecchio

Principato Giuseppe

Mangola Francesca

Cogliandro Ida

Rosaci Domenico detto Mico

Mendola Carmelina Lina

Stillitano Angela

Iervolino Stefania Saveria

Surace Antonino Salvatore

Verduci Consolato

Esperienza e Futuro - Insieme per Montebello

Loris Maria Nisi candidato sindaco

Candidati consiglieri: