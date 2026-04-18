A seguito di ordinaria attività di polizia stradale e di pattugliamento del territorio, la Polizia Locale di Reggio Calabria, ha individuato e sottoposto a sequestro tre veicoli che erano stati oggetto di denuncia per appropriazione indebita. Dopo le formalità di rito e l’individuazione dei legittimi possessori, un autovettura e due motocicli sono stati restituiti agli aventi diritto.

Sempre sul fronte della Polizia Stradale, dopo mirati ed approfonditi accertamenti, sono statti denunciati all'autorità giudiziaria 6 persone, di cui tre extracomunitari, per appropriazione indebita, guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Una giovane coppia con prole infine è stata denunciata per aver invaso ed occupato una casa di edilizia popolare assegnata ad un cittadino momentaneamente assente al rione Marconi.

Una delle occupanti è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in quanto di età anagrafica inferiore agli anni 18.

I servizi a tutela della sicurezza stradale e del diritto alla casa continueranno anche nei giorni a venire.

Per i soggetti denunciati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.