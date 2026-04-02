A seguito di mirato servizio, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato e sottoposto a sequestro un terreno ove erano stati interrati numerosi rifiuti anche speciali e pericolosi.

In particolare gli agenti del Comando di viale Aldo Moro, dopo un'approfondita attività info investigativa, si portavano in località Eremo dove, con l'ausilio di un escavatore, in un'area di circa 80 mq, individuavamo nel sottosuolo numerosi rifiuti interrati. Venivano rinvenuti materiali gravemente nocivi per le matrici suolo e acqua tra cui batterie esauste, guaina bituminosa, fusti esausti di vernici ed altra tipologia di rifiuto. L'area veniva immediatamente sottoposta a sequestro e delimitata, mentre il presunto autore dello smaltimento illegale veniva deferito all'autorità giudiziaria per il reato di realizzazione di discarica abusiva.

I fatti , particolarmente gravi perché potenzialmente in grado di inquinate anche le falde acquifere eventualmente presenti, denotano la particolare attenzione della Polizia Locale per la salvaguardia dell'ambiente.

Trattandosi di procedimento ancora in fase di indagine preliminare vige, a carico dell'indagato, la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. I servizi di tal guisa della Polizia Locale continueranno anche nei giorni a seguire.