Operazione a tutto campo degli agenti coordinati dal Comandante Zucco. Denunciati tre occupanti abusivi di alloggi popolari e due conducenti positivi a droga e alcol. Emessi anche tre Daspo urbani

Bilancio intenso negli ultimi tre giorni per la Polizia Locale di Reggio Calabria. Nell'ambito dei servizi predisposti dal Comandante Salvatore Zucco per la tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza urbana, gli agenti hanno denunciato all'autorità giudiziaria cinque persone ed emesso diverse sanzioni amministrative.

Un primo filone di intervento ha riguardato il contrasto all'illegalità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune. I controlli hanno permesso di individuare tre persone che vivevano all'interno di altrettanti immobili senza alcun titolo idoneo. Per tutti e tre è scattata la denuncia per il reato di occupazione abusiva aggravata.

Sul fronte della sicurezza stradale, gli agenti hanno denunciato due conducenti sorpresi alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope. Il primo caso riguarda un minore di sedici anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale e risultato positivo sia all'alcol test che ai cannabinoidi. Il secondo episodio ha invece visto protagonista un uomo fermato al volante di un carro attrezzi in evidente stato di intossicazione da sostanze stupefacenti.

Parallelamente alle attività di polizia giudiziaria e agli ordinari controlli sulla circolazione e sul commercio, le pattuglie sono intervenute per garantire il decoro cittadino. Tre soggetti sono stati sanzionati per violazioni al regolamento di polizia urbana e raggiunti da un ordine di allontanamento (il cosiddetto Daspo urbano). Uno dei tre è stato inoltre multato per non aver rispettato un precedente provvedimento di allontanamento.

Si precisa che i procedimenti si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari e che per tutte le persone denunciate vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.