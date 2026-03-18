La polizia sta indagando e raccogliendo le immagini delle telecamere al fine di individuare il responsabile che si sarebbe allontanato subito dopo l’impatto
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Una donna di 29 anni, di origini straniere e senza fissa dimora ha perso la vita dopo essere stata travolta da un veicolo. È accaduto stanotte sul viale Calabria a Reggio. La donna è morta sul colpo a causa dell'impatto violento e, secondo la prima ricostruzione, il conducente non ancora identificato si sarebbe dato alla fuga senza prestare soccorso.
I medici del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Non ci sono testimoni per cui la polizia locale, oltre a eseguire i rilievi dell'incidente, sta raccogliendo le immagini delle telecamere al fine di ricostruire con precisione la dinamica e di individuare il responsabile.
Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno Giulia Scavello che aperto un fascicolo.