La polizia locale ha avviato ulteriori indagini per definire la chiara dinamica del sinistro, che allo stato sempre essere autonomo. Si sta verificando se nella zona ci siano delle telecamere per comprendere esattamente l’accaduto

Un grave incidente si è verificato nella mattinata dell’altro ieri, in via Calveri a Reggio Calabria. Un uomo, di 57 anni, ha perso il controllo del proprio motociclo ed è caduto riportando delle lesioni. Si trova ancora al Gom ricoverato in prognosi riservata. Sul posto era, nell’immediatezza la polizia locale. Alla luce della prognosi riservata sono state avviate ulteriori indagini per definire la chiara dinamica del sinistro, che allo stato sempre essere autonomo, e quindi stiamo attenzionando l'area per verificare se ci siano delle telecamere per comprendere esattamente l’accaduto.