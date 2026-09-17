I carabinieri della stazione di Bagnara Calabra hanno notificato cinque provvedimenti di Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), emessi dal questore di Reggio Calabria, nei confronti di altrettante persone del luogo coinvolte in una rissa verificatasi la notte del primo marzo 2026, all’esterno di un esercizio pubblico del centro cittadino, culminata con l’accoltellamento di uno dei partecipanti.

I provvedimenti, della durata di un anno, dispongono il divieto, per i destinatari, di accedere e sostare, tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 7 del giorno successivo, nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento ubicati a Bagnara Calabra. La misura di prevenzione, adottata dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, è finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo il ripetersi di episodi di violenza nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne.

Sul piano penale, tutte e cinque le persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata. Uno di loro dovrà rispondere anche di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Un sesto soggetto è stato, invece, denunciato per favoreggiamento personale, poiché avrebbe tentato di eludere le investigazioni fornendo una versione dei fatti difforme dalla realtà, al fine di garantire l’impunità a uno degli autori.