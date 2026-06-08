Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Rizziconi a Castellace. Intorno alle 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, una minicar e un Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio è stata la minicar, completamente accartocciata a seguito del violento impatto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Polistena, coordinata dal capo squadra Angelo Morello, che ha lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i due giovani occupanti del mezzo.

La conducente, una ragazza minorenne, è apparsa subito in gravi condizioni ed è stata trasferita in elisoccorso, in codice rosso, al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. In codice rosso anche il passeggero, un giovane da poco maggiorenne, trasportato all’ospedale di Polistena.

Ferito anche il conducente del Fiat Doblò, soccorso e trasferito nello stesso nosocomio in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.