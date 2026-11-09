Il Magistrato, esaminati gli atti e le relazioni degli organi competenti, ha valorizzato la condotta regolare mantenuta dalla donna durante la detenzione e successivamente alla riconquista della libertà

Importante risultato giudiziario ottenuto dall’Avvocato Simona Figliucci del Foro di Palmi, presso l’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, che ha accolto l’istanza difensiva disponendo la cessazione anticipata della misura di sicurezza.

Con ordinanza del 5 novembre 2026, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria, Dott.ssa Angela Incognito, ha dichiarato cessata la pericolosità sociale della signora L.L., disponendo la revoca anticipata della libertà vigilata, applicata a seguito di una condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, pronunciata dal GIP del Tribunale di Palmi.

Il Magistrato, esaminati gli atti e le relazioni degli organi competenti, ha valorizzato la condotta regolare mantenuta dalla donna durante la detenzione e successivamente alla riconquista della libertà, il rispetto delle prescrizioni imposte, l'assenza di rilievi negativi durante la libertà vigilata e il positivo percorso di reinserimento sociale.

Particolare rilievo è stato attribuito all'assenza di elementi concreti dai quali desumere una persistente inclinazione alla commissione di reati, giungendo così al riconoscimento del venir meno dell'attuale pericolosità sociale.

Un significativo successo professionale per l'Avvocato Simona Figliucci, che, attraverso un'attenta attività difensiva, ha ottenuto un provvedimento favorevole alla propria assistita, dimostrando come la valutazione della pericolosità sociale debba fondarsi sulla situazione attuale della persona e sul suo effettivo percorso di recupero, senza restare ancorata esclusivamente alla gravità dei fatti commessi in passato.