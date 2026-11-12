Sei cavalli sull’A2 del Mediterraneo traffico rallentato tra Mileto e Rosarno

Sulla A2 “Autostrada Del Mediterraneo” il traffico è temporaneamente rallentato, in direzione sud, all’altezza del km 374,500, tra lo svincolo di Mileto e lo svincolo di Rosarno, a causa della presenza di 6 cavalli in piazzola.

Decisivo il tempestivo intervento del Capo Nucleo Michele Pannia che, in transito in direzione Reggio Calabria, ha individuato i 6 cavalli in ingresso contromano in corrispondenza dello svincolo di Mileto, ha provveduto a rallentare il traffico, ha informato la Sala Operativa Compartimentale e ha scortato gli animali fino alla piazzola di sosta al km 374,500, evitandone l’immissione in carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per la messa in sicurezza degli animali e il Servizio Veterinario dell’ASL di Reggio Calabria per le verifiche sulla presenza del microchip e per le procedure di trasferimento degli animali presso la struttura.

Al momento si transita esclusivamente sulla corsia di sorpasso.

