Sul posto 118 e Carabinieri. In corso gli accertamenti sulla dinamica e sulle condizioni di salute delle persone coinvolte

Ancora un incidente lungo la Strada Statale 106. Pochi minuti fa, a Condofuri, all’altezza del bivio ovest (lato Reggio Calabria) un’autovettura e un ciclomotore sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e il personale sanitario del 118, insieme ai Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione di quanto accaduto.

Al momento sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni di salute delle persone coinvolte che, secondo quanto si apprende da alcuni testimoni sul posto, non dovrebbero destare condizioni di pericolo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.