Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle 8.38 in Calabria. Secondo i dati provvisori riportati dall’Ingv, il sisma è stato registrato in provincia di Cosenza, con epicentro a Cerisano, a una profondità di 9 chilometri, e ha avuto una magnitudo di 3.5.

Non si segnalano danni a persone o cose, ma forte è stato lo spavento, tanto che diverse persone sono scese in strada. In alcune scuole gli insegnanti hanno fatto uscire le classi dagli edifici.