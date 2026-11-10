La terra ha tremato poco prima delle 8.40. Non si segnalano danni ma diverse persone sono scese in strada per lo spavento. Anche in alcune scuole gli insegnanti hanno fatto uscire le classi

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle 8.38 in Calabria. Secondo i dati provvisori riportati dall’Ingv, il sisma è stato registrato in provincia di Cosenza, con epicentro a Cerisano, a una profondità di 9 chilometri, e ha avuto una magnitudo di 3.5.

Non si segnalano danni a persone o cose, ma forte è stato lo spavento, tanto che diverse persone sono scese in strada. In alcune scuole gli insegnanti hanno fatto uscire le classi dagli edifici.