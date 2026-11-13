Non c'è tregua per la "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. La vicenda che da oltre tre anni accompagna l’Università per Stranieri della città dello Stretto si arricchisce di un nuovo passaggio formale destinato a riaccendere il dibattito attorno alle sorti dell’Ateneo in termini di governance e di prospettive. L’11 novembre 2026 l’ex presidente del Consiglio di Amministrazione, Pietro Aloi, ha depositato una diffida ed esposto indirizzati ai massimi organi di controllo ministeriali e giurisdizionali: dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), passando per le Procure regionali della Corte dei conti di Calabria e Lazio.

Il documento contesta la gestione economico-finanziaria e amministrativa portata avanti dall'attuale Consiglio di Amministrazione, guidato dal presidente Pasquale Basilicata e insediatosi nel novembre 2024. Una governance nata all'indomani delle iniziative promosse dall’allora sindaco Giuseppe Falcomatà che, sul finire del proprio mandato, aveva sostenuto la nomina di Francesco Dattola - già capo di Gabinetto in Città Metropolitana - nel ruolo di Direttore Generale dell’ateneo.

Alla base della crisi: come funziona e come si finanzia la "Dante Alighieri"

Per comprendere fino in fondo le ragioni di uno scontro che attraversa aule di tribunale e dibattito politico cittadino, occorre partire da un dato: la "Dante Alighieri" è un'università non statale legalmente riconosciuta, motivo per cui non accede al Fondo di Finanziamento Ordinario riservato agli atenei statali. Alla sua base opera invece un Consorzio composto da istituzioni ed enti del territorio che, affiancando l'ente fondatore - il Comitato locale della Società Dante Alighieri - agisce come motore patrimoniale e finanziario esprimendo i propri rappresentanti negli organi di governo, che definiscono gli indirizzi strategici insieme al Consiglio di Amministrazione. Del Consorzio fanno parte Comune, Metrocity e Camera di Commercio di Reggio, oltre Regione Calabria. Che, attraverso la L.R. 32 del 1988, è chiamata a garantire contributi annuali per il funzionamento dei corsi speciali di lingua, letteratura e storia rivolti a studenti stranieri e di origine italiana. Nel corso degli anni, tuttavia, la storia dei trasferimenti regionali è stata caratterizzata da discontinuità, ritardi nei pagamenti e periodi di sospensione dovuti a una serie di motivazioni, tra cui i vincoli di bilancio dell'ente. Se la parte collegata al diritto allo studio, vedi le borse di studio, le risorse europee a valere sul PR Calabria e sul PNRR, viene erogata regolarmente tramite bandi, l'intermittenza dei contributi ordinari, sommata al calo degli iscritti e ai costi fissi di struttura, ha prodotto nel tempo un deficit strutturale che ha messo a rischio la tenuta dei conti.

La frattura del 2023 e la doppia battaglia nei tribunali

L’elefante nella stanza è l’ombra del default E di fronte a questo si profilano due percorsi: l'apertura a capitali privati o una soluzione interamente pubblica e territoriale. Un muro in cui si aprono due crepe una figlia dell’altra. La prima riguarda il passato con accuse a una governance cui vengono imputati errori di strategia, valutazione e atti di indirizzo. La seconda che riguarda il futuro e il da farsi per uscire dai mari rossi in cui l’ateneo è sprofondato. Riguardo al primo punto, nel maggio 2023, l’Assemblea dei soci dell’Associazione "Dante Alighieri" vota all’unanimità l’espulsione del socio Pietro Aloi, all’epoca presidente del CdA, contestandogli gravi omissioni e una conduzione non condivisa. Nonostante la sfiducia dell’ente promotore, Aloi resta alla guida del Consiglio grazie al sostegno di una parte dei consiglieri. Questo spinge due membri espressione dell’Associazione, Beniamino Scarfone e Ruggero De Medici, a contestare la legittimità della presidenza e a disertare tre sedute consecutive per evitare di avallare delibere ritenute annullabili. In ragione di quelle assenze il CdA ne dichiara la decadenza, aprendo un contenzioso giudiziario sia amministrativo che civile. Sul primo fronte, nell’aprile 2024, il TAR di Reggio Calabria, cui si sono rivolti i consiglieri decaduti, annulla il provvedimento e ne ordina il reintegro. Ma l’Ateneo approva a maggio dello stesso anno una nuova delibera di estromissione, fino a registrarne la bocciatura dal Consiglio di Stato nel 2025. Parallelamente, il Tribunale civile di Reggio Calabria, con due ordinanze d’urgenza emesse tra luglio e ottobre 2024, condanna l’Università alle spese legali e dispone l’immediato ritorno in carica dei ricorrenti. Per mesi il CdA continua comunque a riunirsi senza convocarli, esponendo atti, bilanci e nomine al rischio di nullità, finché nel corso del 2025, dopo cinque pronunce giudiziarie sfavorevoli, l'ateneo reintegra Scarfone e De Medici con pieno diritto di voto.

Lo scontro politico: l'ipotesi e-Campus, la diffida di Falcomatà e la posizione di Pirilli

Mentre infuria la battaglia sulla governance – e siamo al secondo punto - fa scalpore l’ipotesi di una cessione dell’ente a un gruppo imprenditoriale collegato all'università telematica e-Campus. L’operazione vale circa 6 milioni di euro. I consiglieri estromessi e il presidente del Comitato Locale della Società Dante Alighieri Umberto Pirilli reagiscono denunciando quell’ipotesi come un tentativo di svendita. L’allora sindaco Falcomatà presenta quindi una formale diffida al CdA, opponendosi all'ingresso dei privati e bloccando qualsiasi modifica statutaria o vendita prima del reintegro dei consiglieri estromessi. L’idea che emerge è promuovere una forma di partenariato strutturato con l’Università Mediterranea di Reggio, dando vita a una federazione o fusione sulla base della Legge Gelmini. Obiettivo mantenere la Dante Alighieri nell'orbita pubblica. La polemica però aumenta. Perchè Pirilli bolla l’idea della fusione tra un ateneo statale e uno non statale tecnicamente impraticabile. E chiama in causa un’amministrazione comunale che, secondo lui, avrebbe contribuito all'impasse gestionale. Nel dibattito si inserisce anche Berlingò, ex rettore dell’ateneo tra il 2007 e il 2019, intervenendo al dibattito pubblico sul futuro dell’Ateneo tenutosi nel 2024 sposò la posizione di Pirilli e dei consiglieri estromessi, denunciando le forzature procedurali, il blocco del dialogo istituzionale e i rischi legati all'adozione di atti potenzialmente illegittimi o annullabili da parte di un CdA sub-judice. Berlingò richiama tutti a rientrare nell’alveo della legittimità statutaria e ammonisce sul rischio di chiusura definitiva della Dante in assenza di un socio finanziatore solido e di una governance pienamente legittimata. Proponendo infine la costituzione di una fondazione a sostegno dell'ateneo.

L'insediamento della nuova governance e l'incognita del TAR al 2 dicembre

Il nuovo corso dell’ateneo, avviato nel 2024 con l'arrivo di Pasquale Basilicata alla presidenza del CdA e di Felice Casula al Rettorato, non chiude la stagione dei ricorsi. Perchè il 25 febbraio 2026 il nuovo CdA approva un nuovo regolamento che ridisegna sia le regole per l'elezione del Rettore, sia i requisiti richiesti ai candidati. E mentre il successivo 24 maggio l’ateneo comunica il consolidamento della propria governance forte del rigetto, da parte della Corte d’Appello di Reggio Calabria, dell’istanza di sospensione avanzata dal gruppo riconducibile ad Aloi, a giugno 2026 il MUR ricorre al TAR Calabria contro la nomina del neo-rettore Casula. Un’azione che si inserisce nel filone giudiziario aperto dallo stesso Ministero già nel 2025 contro la riforma statutaria dell'ateneo. Nel giudizio amministrativo si costituisce in difesa della regolarità degli atti anche il Presidente del CdA Pasquale Basilicata. Si arriva così al 23 luglio 2026: quando il TAR Calabria stabilisce di non poter sciogliere i nodi sollevati dal Ministero nella sola fase cautelare, rinviando ogni decisione alla trattazione di merito fissata per il 2 dicembre 2026. Una scelta interlocutoria che ha lasciato nel frattempo efficaci tanto il regolamento quanto la nomina del rettore, ma che mantiene l'intero assetto di governo in attesa del verdetto dei giudici amministrativi.

Il Piano strategico 2027-2029 e la diffida di Aloi

È in questo clima che si inserisce l'ultimo capitolo: il 14 ottobre 2026 il CdA, guidato da Pasquale Basilicata in piena sintonia con i propri organi, ha approvato all'unanimità il nuovo Piano strategico 2027-2029, volto a rilanciare l'ateneo puntando sull'internazionalizzazione, sull'attivazione di nuovi corsi di laurea e sulla riorganizzazione del personale. Un documento in cui lo stesso presidente Basilicata ha rispedito al mittente le ombre del passato, chiarendo che l'ateneo non aveva rinunciato ad alcun finanziamento pubblico, bensì bloccato una cessione a privati. Ma proprio contro l'impianto e la sostenibilità finanziaria di questo piano si indirizza la diffida di Aloi, che, è da ricordare, da Presidente del vecchio CdA, varò una riforma del regolamento di ateneo poi invalidata dal TAR.

I contenuti della diffida dell’11 novembre 2026

Il documento contesta l'opportunità e la legittimità di assumere impegni di spesa strutturali mentre pende davanti al TAR il ricorso ministeriale sull'architettura stessa della governance. Nel mirino dell'ex presidente finiscono in particolare la programmazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel comparto tecnico-amministrativo, le progressioni economiche verso l'area delle elevate professionalità e l'immissione in servizio di un ricercatore in tenure track destinato a stabilizzarsi nei ruoli accademici. Secondo la ricostruzione contenuta nell'esposto, tali scelte non troverebbero adeguata copertura nei bilanci dell'ateneo, segnati da una contrazione degli iscritti e dell'offerta formativa, da una forte dipendenza dalle entrate dei percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU — ritenute in flessione — e dalla presenza di un contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate di circa 4 milioni di euro. A giudizio di Aloi mancherebbero proprio i finanziamenti certi da parte del Consorzio promotore necessari a blindare la programmazione, lasciando l'università priva di un Piano economico-finanziario idoneo a garantire la continuità aziendale. Da qui la segnalazione alle Procure della Corte dei conti sui possibili riflessi per la finanza pubblica: l'assunzione di vincoli permanenti sul personale in un contesto di fragilità finanziaria, aggravato dall'avvicinarsi della visita di accreditamento periodico dell'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario, rischierebbe infatti di trasferire sullo Stato gli oneri derivanti da un'eventuale soppressione dell'ente e dalla conseguente ricollocazione dei dipendenti.

La segnalazione all'ANAC sul vicepresidente Bova e l'attesa per il 2 dicembre

L'esposto tocca infine anche il profilo della trasparenza amministrativa e dei potenziali conflitti d'interesse, chiamando direttamente in causa il vicepresidente del CdA Giuseppe Bova. Viene evidenziato che Bova, il cui figlio risulta dipendente dell'ateneo nell'area dei funzionari, avrebbe partecipato e votato deliberazioni relative alla riorganizzazione degli uffici, alla programmazione del personale e all'istituzione di nuove posizioni potenzialmente accessibili anche al congiunto, in presunta violazione dei codici etici e dei regolamenti interni dell'istituzione. Una circostanza su cui Aloi chiede l'intervento formale dell'ANAC affinché ne verifichi la regolarità.

La diffida si traduce così in un richiamo rivolto non soltanto ai vertici dell'ateneo, invitati a non dare esecuzione a delibere di spesa prive di copertura certa, ma anche agli organi di vigilanza chiamati a mettere a verbale le proprie osservazioni, e alla magistratura contabile. Ora si attende 'appuntamento chiave del 2 dicembre 2026, quando il TAR Calabria sarà chiamato a pronunciarsi nel merito sulle regole della nuova governance e sul futuro assetto dell'ateneo reggino.