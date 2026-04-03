È di quattro feriti, di cui tre in gravi condizioni, il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri tra Rosarno e Melicucco. Secondo le prime informazioni ad essere coinvolte nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono state tre automobili.

A riportare la peggio sono state tre ragazze, originarie di Caulonia, trasportate in ambulanza all’ospedale di Polistena. A quanto si apprende le loro condizioni sono gravi. Sul posto per gli accertamenti di rito sono giunte forze dell’ordine, chiamate a chiarire l’esatta dinamica dell’impatto. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Palmi, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. La circolazione lungo il tratto interessato è rimasta bloccata per diverso tempo, al fine di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.