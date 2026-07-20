L'associazione Kalomena pronta a presentare XXIII Stagione Teatrale 2026/2027, intitolata per la nuova edizione "Come l'acqua che scorre".

Un titolo che racconta il senso della nuova stagione: il teatro come luogo di movimento, incontro e trasformazione, capace di attraversare il tempo senza perdere la propria identità, rinnovandosi continuamente attraverso le storie, gli artisti e il dialogo con il pubblico.

Nel corso della conferenza stampa, in programma per giovedì 23 luglio 2026 alle ore 17 presso il Foyer del Teatro Gentile di Cittanova, sarà presentato il programma della XXIII Stagione Teatrale, che prenderà il via nel mese di novembre 2026 presso il Teatro Gentile di Cittanova. Cinque mesi di spettacoli, incontri, eventi culturali, degustazioni e appuntamenti speciali, con un cartellone che vedrà protagonisti artisti e compagnie di rilievo nazionale e internazionale.

Interverranno Girolamo Demaria, presidente dell’associazione culturale Kalomena, Domenico Antico, sindaco di Cittanova, e Pietro Paolo Germanò, presidente della fondazione BCC Calabria Ulteriore.

La programmazione offrirà un percorso che attraversa generi, linguaggi e sensibilità differenti, con una proposta culturale ampia e inclusiva, capace di coniugare intrattenimento, riflessione e impegno civile. Un progetto che rinnova la vocazione del Teatro Gentile quale luogo di crescita culturale, partecipazione e condivisione.

La XXIII Stagione Teatrale prosegue così un cammino costruito in oltre trent'anni di attività, confermando l'impegno dell'associazione Kalomena nella promozione di un teatro aperto, accessibile e di qualità, per questo tra i più seguiti e amati.

"Perché il teatro, come l'acqua che scorre, trova sempre la strada per raggiungere chi è disposto ad ascoltare una storia".