Dopo il successo riscosso a Melicuccà, nuovo appuntamento è in programma per il 5 settembre. Ad accompagnare la rappresentazione saranno le musiche del dj e producer Melo Zamo

Dopo il successo riscosso a Melicuccà, “L’Erba Miracolosa” torna in scena con un nuovo appuntamento, questa volta a Palmi. La commedia brillante in due atti della compagnia teatrale Effetti Collaterali sarà rappresentata sabato 5 settembre alle ore 20.30 al Parco Archeologico dei Tauriani, nella suggestiva cornice di Taureana di Palmi.

L’appuntamento è realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), del Comune di Palmi, della Pro Loco Taureana, del Movimento Culturale San Fantino, del Parco Archeologico dei Tauriani, di Unpli Calabria e dell’Associazione Turistica Pro Loco di Palmi.

L’ingenuità delle persone anziane, quella fiducia spontanea che porta a prendere sul serio anche le richieste più improbabili, può diventare materia irresistibile per una commedia. È da qui che prende le mosse “L’Erba Miracolosa”, che dopo l’accoglienza calorosa ricevuta dal pubblico di Melicuccà si prepara dunque a incontrare gli spettatori palmesi.

La storia ruota attorno a una vicenda familiare apparentemente semplice. Il giovane Angelo, un po’ zen e decisamente fannullone, chiede alla nonna di coltivare nel suo orto una particolare erba. Lei, con la genuinità e la fiducia tipiche di chi appartiene a un’altra generazione, accoglie la richiesta senza immaginare fino in fondo ciò che sta per mettere in moto.

Ed è proprio l’ingenuità a diventare il filo conduttore della commedia. Quella della nonna, ma anche quella di un mondo abituato a dare valore alla parola, a fidarsi delle persone e a guardare le cose con una semplicità che si scontra inevitabilmente con le intenzioni del giovane nipote. L’orto diventa così il punto di partenza di una sequenza esplosiva di eventi, dove ogni equivoco ne genera un altro e la situazione sfugge rapidamente di mano.

A dare volto alla dolce Agata è la brillante Giovanna Nastasi, nei panni di una nonna che con la sua genuinità diventa il cuore della vicenda. Il giovane e fannullone Angelo è interpretato dal talentuoso Rocco Favano, che porta in scena un nipote dalla filosofia di vita molto “zen” e dalla scarsa propensione alla fatica.

L’esplosiva Tania Trapani interpreta Martina, personaggio svampito e imprevedibile che aggiunge ulteriore movimento alla storia. La vivace Anna Luppino veste i panni della pettegola Anna, sempre pronta a interessarsi a ciò che accade intorno a lei, mentre l’irresistibile Vincenzo Frangella è Gustavino, detto “Vino”, personaggio che fa dei suoi tempi comici uno dei punti di forza della rappresentazione.

L’energica Barbara Fazio dà vita alla volitiva Barbara, donna dal carattere deciso che entra con forza nel gioco degli equivoci, mentre la comica Deborah Serratore veste i panni della vamp Debora, personaggio sopra le righe che aggiunge un’ulteriore nota di eccentricità alla vicenda.

La regia è affidata a Tania Trapani e Giovanna Nastasi, entrambe impegnate anche sul palcoscenico. Determinanti per la costruzione dello spettacolo sono stati anche i consigli dei registi teatrali Sabrina Esposito e Andrea Militano dell’Associazione Proagòn, che hanno messo la propria esperienza a disposizione del gruppo. Agli attori, tutti non professionisti, hanno soprattutto trasmesso qualcosa che va oltre la tecnica: quell’amore per il teatro che loro stessi portano dentro e che, prova dopo prova, è passato da una persona all’altra.

Ad accompagnare la rappresentazione saranno le musiche del dj e producer Melo Zamo. Preziosa è stata la presenza e la collaborazione di Adriana Surace, vicina alla compagnia nelle diverse fasi della preparazione dello spettacolo. Un solido e concreto supporto è arrivato da Rocco Deodato, presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Palmi, che con disponibilità e attenzione ha sostenuto il gruppo nella realizzazione dell’appuntamento.

“L’Erba Miracolosa” gioca così su due piani: da una parte l’ingenuità delle persone anziane, capace di innescare la comicità della storia; dall’altra un amore per il teatro che passa di persona in persona e finisce per coinvolgere chi sale sul palco e chi siede davanti ad esso.

Tra un orto, una nonna inconsapevole, un nipote dalle idee poco convenzionali e una galleria di personaggi pronti a complicare ogni cosa, gli equivoci sono garantiti. Ma l’effetto più benefico dell’“erba miracolosa” potrebbe essere proprio quello che nasce fuori dalla finzione: la voglia di fare teatro e di farlo insieme.

Dopo il successo della rappresentazione di Melicuccà, dunque, Effetti Collaterali è pronta a replicare a Palmi sabato 5 settembre alle 20.30 al Parco Archeologico dei Tauriani. L’ingresso è a pagamento, al costo di 5 euro. In caso di condizioni meteorologiche avverse, lo spettacolo sarà spostato a domenica 6 settembre.