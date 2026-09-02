Nuove procedure centralizzate sono state bandite da Azienda Zero. L’iter sarà preceduto da un avviso di mobilità. Ecco gli enti a cui saranno destinate le figure

È destinato esclusivamente a completare gli organici delle aziende sanitarie provinciali il nuovo concorso bandito da Azienda Zero e volto all’assunzione di nuovo personale sanitario. È dei giorni scorsi l’avviso indetto dall’ente di governance che dalla Regione ha ottenuto la delega alla gestione centralizzata di tutte le procedure selettive a tempo indeterminato e determinato. Sulla base dei fabbisogni comunicati dalle Asp calabresi, è stato indetto un concorso per il reclutamento di 32 ostetriche a tempo pieno e indeterminato.

Il maggior numero sarà destinato a rimpinguare i reparti e gli ambulatori dell’Asp di Reggio Calabria (12 unità), l’assunzione di otto professionisti è stata poi richiesta dall’Asp di Crotone, sette a Catanzaro e cinque a Cosenza. Il concorso si è reso necessario in virtù della carenza di graduatorie vigenti per le figure richieste e sarà preceduto da un avviso di mobilità volontaria esterna «stante la perdurante carenza di tali professionalità».

Un ulteriore concorso è stato indetto per il reclutamento di un dirigente specializzato in medicina nucleare. Il professionista sarà destinato all’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Anche in questo caso il concorso sarà preceduto da un avviso di mobilità.