Il sindaco Francesco Cannizzaro ha firmato l'ordinanza che sospende le attività delle scuole statali di ogni ordine e grado presenti nelle giornate del 15, 16 e 17 settembre 2026 in occasione delle celebrazioni in onore di Santa Maria Madre della Consolazione, patrona della città.

La tiene disposizione conto del fatto che nei giorni di avvio delle lezioni scolastiche e nei giorni seguenti sono previste le concomitanti celebrazioni per la festa in onore di Santa Maria Madre della Consolazione, Patrona della città di Reggio Calabria.