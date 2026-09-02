La disposizione del sindaco Francesco Cannizzaro scaturisce dalla coincidenza delle giornate di avvio delle attività scolastiche con le celebrazioni mariane
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Il sindaco Francesco Cannizzaro ha firmato l'ordinanza che sospende le attività delle scuole statali di ogni ordine e grado presenti nelle giornate del 15, 16 e 17 settembre 2026 in occasione delle celebrazioni in onore di Santa Maria Madre della Consolazione, patrona della città.
La tiene disposizione conto del fatto che nei giorni di avvio delle lezioni scolastiche e nei giorni seguenti sono previste le concomitanti celebrazioni per la festa in onore di Santa Maria Madre della Consolazione, Patrona della città di Reggio Calabria.
Le celebrazioni in onore di Santa Maria Madre della Consolazione costituiscono il principale evento religioso e civile della Città e rappresentano una ricorrenza profondamente radicata nella storia, nella tradizione e nell'identità della comunità reggina , quale momento di particolare significato spirituale, culturale e sociale e di ampia partecipazione popolare. Esse comprendono un ampio e variegato programma di iniziative e manifestazioni religiose e civili, prendere avvio la mattina del 12 settembre 2026 con la processione della Sacra Effigie che dalla Basilica dell'Eremo viene portata alla Basilica Cattedrale e culminano nella giornata del 15 settembre con la seconda processione e, in nottata, con i fuochi d'artificio in onore della Santa Patrona. Per favorire questa ampia partecipazione, il sindaco Cannizzaro ha disposto la sospensione delle lezioni.