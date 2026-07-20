In una calda sera d'estate, la suggestiva Canonica dei Santi Pietro e Paolo di Pentedattilo ha ospitato l'inaugurazione della mostra fotografica "Calabria tra Misticismo e Bellezza", personale del fotografo Stefano De Angelis.

L'evento ha registrato la partecipazione di cittadini, appassionati di fotografia e visitatori, confermando ancora una volta il ruolo di Pentedattilo quale luogo privilegiato per la promozione della cultura e dell'identità calabrese.

Ad aprire ufficialmente la mostra sono stati il ​​Sindaco di Melito di Porto Salvo, Annunziato Nastasi, insieme all'autore Stefano De Angelis.

Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato come iniziative di questo livello rappresentano un importante strumento di valorizzazione del territorio, evidenziando che Pentedattilo continua a distinguersi come uno dei borghi simbolo della Calabria, capace di coniugare storia, arte e cultura e di promuovere un'immagine autentica della nostra terra.

Stefano De Angelis ha spiegato che ogni immagine nasce dal desiderio di raccontare una Calabria lontana dagli stereotipi, dove paesaggio, spiritualità e memoria si fondono in un unico racconto. «Ogni fotografia è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi emozionare dall'anima dei luoghi», ha dichiarato l'autore.

Le fotografie accompagnano il visitatore in un percorso che intreccia paesaggio, fede, storia e tradizioni, restituendo quel senso di misticismo che da sempre caratterizza Pentedattilo. Un borgo che continua a custodire un fascino unico, capace di trasformare ogni iniziativa culturale in un'esperienza immersiva.

L'esposizione ha riscosso grande interesse da parte del pubblico, che ha potuto dialogare con l'autore e approfondire il significato delle opere esposte, riconoscendo nella fotografia un efficace strumento di promozione culturale e turistica.