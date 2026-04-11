“La libertà in pericolo. Casi letterari tra filosofia, musica e psicanalisi” è il titolo del convegno che si terrà, in memoria del professore Elio D’Agostino, presso l’aula Magna “I. Falcomatà” dell’università Dante Alighieri di Reggio Calabria, martedì 28 aprile 2026, con inizio alle ore 9. Sarà un'occasione importante per riflettere sulla libertà e sui pericoli che la minacciano, con interventi di docenti e professionisti nei settori della Filosofia, della Psicanalisi, della Musica e della Letteratura. Un’opportunità per ampliare il dialogo tra il centro e la provincia della nostra realtà territoriale. Di seguito il programma: