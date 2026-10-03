Nuove opportunità per i giovani dai 18 ai 34 anni che desiderano mettersi in gioco, valorizzare il proprio territorio e contribuire a progetti culturali e sociali in tutta Italia.

L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (Aigu) apre le candidature per la Call for Members Fall 2026, rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 34 anni interessati a entrare nei gruppi regionali dell’associazione e a partecipare attivamente alla promozione della cultura, dell’educazione e della sostenibilità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere nuove energie, idee e competenze, offrendo ai giovani l’opportunità di contribuire alla realizzazione di progetti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e immateriale, alla scoperta delle identità locali e alla crescita delle comunità. Entrare in Aigu significa diventare parte di una rete nazionale che crede nella cultura come strumento di dialogo, inclusione e partecipazione. Non è necessario avere una lunga esperienza associativa: sono la motivazione, la curiosità e la volontà di collaborare a fare la differenza.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2026, inviando curriculum vitae e lettera motivazionale all’indirizzo e-mail del gruppo regionale prescelto. I colloqui conoscitivi si svolgeranno successivamente e l’esito della selezione sarà comunicato entro il 15 novembre 2026.

Il bando completo, i requisiti di partecipazione e i contatti regionali sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione: https://aiguofficial.it/membership/.

La Call for Members 2026 è un invito a trasformare la passione per la cultura in un impegno concreto, contribuendo a costruire nuove opportunità per i territori e per le generazioni future. Perché il patrimonio culturale non è soltanto una ricchezza da conservare, ma un’eredità viva da conoscere, condividere e valorizzare insieme.