Dal 28 marzo la commedia brillante che mescola comicità e riflessione, raccontando l’incontro tra due ex compagni di scuola che hanno preso strade opposte nella vita

Prosegue la programmazione del progetto di rete “Teatri della Magna Grecia”, avviato lo scorso 19 dicembre nell’ambito dell’avviso regionale “Programmi di distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Calabria Dietro le Quinte – Aps e proseguirà fino a giugno 2026 con numerosi spettacoli in piccoli e grandi teatri regionali e in spazi museali, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi della cultura attraverso le performance di compagnie regionali e nazionali.

Il cartellone propone un programma variegato, tra teatro brillante, cabaret e spettacoli per famiglie, rivolto a un pubblico di tutte le età. Nelle prossime settimane gli appuntamenti interesseranno i comuni di Gioiosa Ionica e Reggio Calabria.

All’auditorium comunale di Gioiosa Ionica sono in calendario tre spettacoli. Si parte venerdì 27 marzo con la commedia brillante “L’amico dei sogni”, interpretata dai comici di Made in Sud Salvatore Gisonna e Peppe Laurato. Il 10 aprile sarà la volta del cabaret “Chissù è de nostri” con il comico calabrese Piero Procopio, mentre il 3 maggio spazio al teatro per ragazzi con lo spettacolo interattivo “Il pesciolino d’oro” della compagnia Porta Cenere.

La rassegna farà tappa anche a Reggio Calabria, dove dal 28 marzo il Cine-Teatro Metropolitano Dlf ospiterà la commedia “L’amico dei sogni” con Gisonna e Laurato, che firmano anche il testo dello spettacolo, con la regia di Angelo Belgiovine. In scena con loro anche Lucia Giso, Peppe Isaia e Mario Bracigliano.

“L’amico dei sogni” è una commedia brillante che mescola comicità e riflessione, raccontando l’incontro tra due ex compagni di scuola che hanno preso strade opposte nella vita: Fulvio Cortese, oggi professore di italiano dal carattere timido e arrendevole, e Peppe Borrelli, ex studente indisciplinato diventato un manager di successo. Il ritorno improvviso di quest’ultimo nella vita dell’amico lo spingerà a ribaltare abitudini e certezze, dando vita a una serie di situazioni paradossali e divertenti tra equivoci, gag e colpi di scena.

Salvatore Gisonna e Peppe Laurato sono tra i volti più noti della comicità televisiva italiana grazie al programma Made in Sud, dove hanno conquistato il pubblico con sketch e personaggi diventati popolari. Attivi da anni tra televisione, teatro e cabaret, portano in scena uno stile comico diretto e brillante, capace di alternare momenti di grande ritmo comico a spunti più narrativi e teatrali.

A breve sarà resa nota l’intera programmazione della città di Reggio Calabria, che vedrà la partecipazione di artisti e compagnie nazionali e regionali, tra cui il comico Piero Procopio, il volto di Made in Sud Marco Capretti, la compagnia All’Incirco con il teatro di marionette e la compagnia Porta Cenere con lo spettacolo “Il pesciolino d’oro”.