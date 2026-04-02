Il circolo Reggiosud presenta del libro di Nino Cervettini che si svolgerà presso la nostra sede venerdì 3 Aprile alle ore 18.30.

La raccolta rappresenta un percorso letterario inconsueto e originale. Si tratta di una sequenza di rubriche social, raggruppate a tre a tre secondo un tema comune, una sorta di filo rosso della narrazione, nel quale l’autore si diverte a tratteggiare situazioni, comportamenti, nevrosi e passioni dell’anima, pescando a piene mani nel quotidiano. Un libro diverso, che si legge d’un fiato e che, con stile ironico e leggero, mette a nudo sentimenti e riflessioni anche profonde nelle quali ciascuno può riconoscersi. La cifra letteraria, che si percepisce sottotraccia, è intrisa di passione... per la vita, la propria terra, le piccole cose, l’amore, la libertà.