Teatro Blu, venerdì 17 Aprile 2026 alle ore 21, al Teatro Odeon a Reggio Calabria presenterà “Carmen” una miscela di teatro, canto lirico e flamenco, scritto e interpretato da Silvia Priori, accompagnata dalla ballerina Maria Rosaria Mottola e dal mezzosoprano giapponese Yoko Takada con la regia di Kuniaki Ida.

Una riduzione in chiave teatrale dell’opera lirica che ha emozionato intere platee con una narrazione intensa e contemporanea. Carmen rompe con ogni schema culturale e sociale, è una donna che, fedele al suo sentire, rincorre la libertà ad ogni costo con estremo coraggio, sprezzante del pericolo e conservando fino alla fine dignità e fierezza. È la storia di un femminicidio più che mai attuale e che tocca tragicamente i cuori di tutti noi. In Carmen si possono intravedere tante donne di oggi che combattono per la loro dignità e libertà e che troppo spesso sono vittime di barbarie. Carmen è un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della drammaticità. In un mondo fatto di zingari, di osti e di contrabbandieri. Carmen è un personaggio possibile, non è uno stereotipo di donna, ma una persona conscia della propria sensualità traboccante, della propria personalità, e sarà la prima donna protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”.

Carmen si distingue per una regia innovativa e una messa in scena curata nei minimi dettagli. Le scenografie, firmate da Luigi Bello e le musiche di Georges Bizet contribuiscono a creare un’atmosfera immersiva capace di catturare lo spettatore fin dal primo istante. Lo spettacolo si rivolge soprattutto a un pubblico di giovani e adulti, offrendo spunti di riflessione e momenti di forte impatto emotivo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro, dell’opera e per chi desidera vivere un’esperienza culturale autentica.