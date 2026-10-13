Si terrà al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria il concerto inaugurale con il pianista di fama internazionale, in arrivo da Washington. Il Festival proseguirà facendo tappa a Palmi con l’Orchestra di Fiati “Giuseppe Scerra” e al Museo del Bergamotto con il Trio Boccioni

Tutto pronto per la seconda edizione del Cilea Opera Festival. La prestigiosa kermesse, firmata dalla direzione artistica del Maestro Alessandro Tirotta, si aprirà ufficialmente giovedì 15 ottobre e guiderà il pubblico attraverso un ricco viaggio musicale tra lirica, sinfonica e cameristica fino al 20 novembre.

La prima settimana di programmazione si preannuncia imperdibile, con tre appuntamenti d'eccezione che fondono l'eccellenza internazionale e la valorizzazione del territorio calabrese:

Giovedì 15 ottobre (ore 18.00) – Reggio Calabria: Il concerto inaugurale si terrà nella splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale. Protagonista assoluto sarà il pianista di fama internazionale Antonio Di Cristofano, in arrivo direttamente da Washington, che si esibirà insieme all'Ensemble d'archi dell'Orchestra del Teatro Cilea (OTC). In programma le musiche immortali di Mozart e, in prima esecuzione mondiale, un brano inedito sui temi di Francesco Cilea composto da Raffaele Cacciola.

Venerdì 16 ottobre (ore 19.00) – Palmi: Il festival si sposta nella città natale di Cilea, presso la Casa della Cultura (che per l'occasione aprirà il suo museo al pubblico). Ad animare la serata sarà la storica e prestigiosa Orchestra di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova, diretta dal Maestro Gaetano Pisano, con un repertorio dedicato a Cilea, Puccini e al Novecento.

Sabato 17 ottobre (ore 19.00) – Reggio Calabria: Spazio all'originale format "Cilea Food" al Museo del Bergamotto. Un'esperienza multisensoriale dove la musica da camera del talentuoso Trio Boccioni incontrerà le eccellenze gastronomiche locali e le degustazioni a base di bergamotto (per questo evento la prenotazione è obbligatoria).

Info e Biglietti: I biglietti sono già disponibili online sul circuito AnyTicket, oppure acquistabili presso la Bottega della Musica di Reggio Calabria e direttamente ai botteghini fisici delle serate (aperti da due ore prima dell'evento). Per rimanere aggiornati sul cartellone completo, è possibile consultare i canali ufficiali Facebook e Instagram del Festival.