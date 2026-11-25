Nel mirino un presunto sistema di narcotraffico, armi e riciclaggio di denaro. L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ricostruisce i collegamenti tra le cosche calabresi e le ramificazioni nel Centro-Nord

Maxi operazione contro la ’ndrangheta, 33 misure cautelari eseguite dai Carabinieri del Ros nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Nel mirino una presunta organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, con ramificazioni tra la Calabria e il Centro-Nord Italia. Le accuse, a vario titolo, riguardano narcotraffico, detenzione di armi anche da guerra, riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante della finalità di agevolare la ’ndrangheta. Trentadue indagati sono stati condotti in carcere, mentre per uno sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’indagine, avviata nel 2022, avrebbe ricostruito un articolato sistema di traffici di droga, armi e movimentazione illecita di denaro.



In carcere:

ALICANDRI Ruben, nato a Roma il 18.01.1977

AVERSA Damiano, nato a Locri il 07.03.1989

BERISHA Elton, nato a Tirana (Albania) il 28.03.1978

BERTONI Mattia, nato a Roma il 20.03.1991

CALLIPARI Rocco Giuseppe, nato a Careri (RC) il 09.09.1964

CALLIPARI Salvatore, nato a Locri (RC) il 21.03.1987

CAPRIOTTI Alessandro Max, nato a Roma il 02.05.1992

CONDELLO Giuseppe, nato a Taurianova (RC) il 19.04.1970

CORDÌ Antonio, nato a Roma il 23.01.2002

CORDÌ Cosimo, nato a Locri (RC) il 27.12.1975

CUA Francesco, nato a Careri (RC) il 18.09.1973

CUA Pietro Antonio (cl. 92), nato a Locri (RC) il 01.03.1992

CUA Pietro Antonio (cl. 00), nato a Locri il 18.04.2000

CUA Rizeri, nato a Locri (RC) il 19.03.1978

FONTI Emilio, nato a Locri il 08.08.1982

GIORGI Fortunato, nato a San Luca (RC) il 07.07.1965

GIORGI Giuseppe (cl. 96), nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.09.1996

GIORGI Giuseppe (cl. 00), nato a La Louviere (Belgio) il 24.07.2000

GJONAJ Eduart, nato a Lezhe (Albania) il 02.06.1993

LIZZI Simone, nato a Roma il 21.07.1989

MARZANO Stefano, nato a Locri (RC) il 31.10.1972

MOLÈ Domenico, nato a Taurianova (RC) il 15.01.1972

MORABITO Giacomo, nato a Reggio Calabria il 02.09.1978

PARISI Pietro, nato a Siderno (RC) il 17.11.1980

PAVIGLIANITI Domenico, nato a San Lorenzo (RC) il 04.05.1961

PIROMALLI Marco, nato a Roma il 05.12.1988

RIZZO Francesco, nato a Palestrina (Roma) il 08.05.1993

ROMEO Giuseppe, nato a Locri (RC) il 22.04.1986

TASSONE Gianluca, nato a Vibo Valentia il 14.01.1979

COSSIGA Daniele

STELITANO Antonio, nato a Reggio Calabria il 06.11.1982

AMORUSO Gaetano, nato a Bari il 16.03.1995

CASANOVA Salvatore, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 13.05.1978

BIANCO Andrea, nato a Reggio Calabria il 07.06.1999

Ai domiciliari: