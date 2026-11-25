Nel mirino un presunto sistema di narcotraffico, armi e riciclaggio di denaro. L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ricostruisce i collegamenti tra le cosche calabresi e le ramificazioni nel Centro-Nord
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Maxi operazione contro la ’ndrangheta, 33 misure cautelari eseguite dai Carabinieri del Ros nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Nel mirino una presunta organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, con ramificazioni tra la Calabria e il Centro-Nord Italia. Le accuse, a vario titolo, riguardano narcotraffico, detenzione di armi anche da guerra, riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante della finalità di agevolare la ’ndrangheta. Trentadue indagati sono stati condotti in carcere, mentre per uno sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’indagine, avviata nel 2022, avrebbe ricostruito un articolato sistema di traffici di droga, armi e movimentazione illecita di denaro.
In carcere:
- ALICANDRI Ruben, nato a Roma il 18.01.1977
- AVERSA Damiano, nato a Locri il 07.03.1989
- BERISHA Elton, nato a Tirana (Albania) il 28.03.1978
- BERTONI Mattia, nato a Roma il 20.03.1991
- CALLIPARI Rocco Giuseppe, nato a Careri (RC) il 09.09.1964
- CALLIPARI Salvatore, nato a Locri (RC) il 21.03.1987
- CAPRIOTTI Alessandro Max, nato a Roma il 02.05.1992
- CONDELLO Giuseppe, nato a Taurianova (RC) il 19.04.1970
- CORDÌ Antonio, nato a Roma il 23.01.2002
- CORDÌ Cosimo, nato a Locri (RC) il 27.12.1975
- CUA Francesco, nato a Careri (RC) il 18.09.1973
- CUA Pietro Antonio (cl. 92), nato a Locri (RC) il 01.03.1992
- CUA Pietro Antonio (cl. 00), nato a Locri il 18.04.2000
- CUA Rizeri, nato a Locri (RC) il 19.03.1978
- FONTI Emilio, nato a Locri il 08.08.1982
- GIORGI Fortunato, nato a San Luca (RC) il 07.07.1965
- GIORGI Giuseppe (cl. 96), nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.09.1996
- GIORGI Giuseppe (cl. 00), nato a La Louviere (Belgio) il 24.07.2000
- GJONAJ Eduart, nato a Lezhe (Albania) il 02.06.1993
- LIZZI Simone, nato a Roma il 21.07.1989
- MARZANO Stefano, nato a Locri (RC) il 31.10.1972
- MOLÈ Domenico, nato a Taurianova (RC) il 15.01.1972
- MORABITO Giacomo, nato a Reggio Calabria il 02.09.1978
- PARISI Pietro, nato a Siderno (RC) il 17.11.1980
- PAVIGLIANITI Domenico, nato a San Lorenzo (RC) il 04.05.1961
- PIROMALLI Marco, nato a Roma il 05.12.1988
- RIZZO Francesco, nato a Palestrina (Roma) il 08.05.1993
- ROMEO Giuseppe, nato a Locri (RC) il 22.04.1986
- TASSONE Gianluca, nato a Vibo Valentia il 14.01.1979
- COSSIGA Daniele
- STELITANO Antonio, nato a Reggio Calabria il 06.11.1982
- AMORUSO Gaetano, nato a Bari il 16.03.1995
- CASANOVA Salvatore, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 13.05.1978
- BIANCO Andrea, nato a Reggio Calabria il 07.06.1999
Ai domiciliari:
- TRIMBOLI Domenico Luca