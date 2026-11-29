Ucciso da ignoti nel 1996, all'età di 22 anni, insieme al ventisettenne Nino Moio. Una storia al centro dell’incontro promosso da famiglia Fava-Zirilli, comune di Palizzi, Libera e parrocchia Santissimo Redentore e in programma nel pomeriggio di oggi, trentesimo anniversario della morte

Sono trascorsi trent’anni da quel distacco feroce ma il ricordo di Celestino in casa Fava-Zirilli è sempre dolcissimo e vivo. Una tragedia che mamma Anna e papà Totò hanno sempre affrontato con grandi dignità e compostezza e dal 2007, dopo un decennio di silenzio, la visita di Mimmo Nasone e l’invito di Libera e Don Ciotti, anche con la parola e la testimonianza. Quell’anno marciarono a Polistena in occasione della loro prima Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime innocenti delle mafie. Sentirono, loro per la prima volta, tra i nomi pronunciati ad alta voce anche quello del loro adorato figlio Celestino.

Dal silenzio e dal dolore “privato” alla parola e dalla testimonianza

Il dolore di quello strappo atroce e inconsolabile non li abbandona mai ma con esso da allora c’è anche la perseveranza. Invocano verità e giustizia per il loro figlio. La loro voce e Libera hanno contribuito a rendere memoria collettiva la storia di Celestino e la luce e la benevolenza che circondano da sempre il suo ricordo.

Anna e Totò non tradiscono quanto ci avevano detto cinque anni fa quando, nella loro casa piena di ricordi a Palizzi Marina, con l’affetto, la gentilezza e la generosità di sempre, avevano aperto il loro cuore: «Ancora non sappiamo chi abbia ucciso nostro figlio Celestino. Fin quando ne avremo la forza, continueremo a chiedere verità e giustizia».

La voce che non si spegne

Era il 2021 e gli anni che li dividevano da quel terribile giorno erano 25. Oggi, 29 novembre 2026, gli anni sono diventati trenta e il silenzio di chi sapeva e forse ancora sa non smette di crescere e di pesare.

«Ancora non conosciamo la verità. Celestino aveva visto qualcosa che non doveva vedere e non avrebbe potuto restare vivo ma nessuno ha parlato. Nessuno ha raccontato. Noi non smetteremo che invocare verità e giustizia», dicono ancora Totò e Anna.

29 novembre 1996

Il contadino e pastore 27enne Nino Moio quella mattina assolata del 29 novembre 1996 era venuto a chiamare Antonino, fuori casa perché aveva iniziato a lavorare. Così, ad accompagnarlo nei campi ci era andato il suo fratello gemello Celestino che sarebbe rimasto in macchina mentre Nino, che pare fosse il bersaglio di una vendetta trasversale alla quale era finalizzato quell’agguato mortale, dava da mangiare agli animali. Entrambi i giovani furono uccisi a colpi di lupara, ancora da mano ignota. Era il 29 novembre 1996. Nino aveva 27 anni e Celestino 22.

Due giovani uccisi e due famiglie distrutte a Palizzi Marina, sulla costa ionica di Reggio nella Calabria dove troppe vittime innocenti della ndrangheta e tanti familiari che ancora attendono, come Anna e Totò, verità e giustizia. Due vittime innocenti delle mafie, i cui nomi sono letti ad alta voce ogni 21 marzo.

Portando fuori il loro dolore lo hanno condiviso con altri familiari di vittime innocenti, vedendo nascere profonde amicizie come accaduto con i genitori del piccolo Dodò Gabriele, ucciso a Crotone da una pallottola vagante nel 2009, Giovanni Gabriele e Francesca, che purtroppo è mancata lo scorso maggio per complicanze dopo un intervento chirurgico. Insieme erano stati a Palizzi Marina a trovare Anna e Totò proprio in occasione del 25° della morte di Celestino.

Gioventù spezzata

Celestino Maria, nato a Melito Porto Salvo il 23 maggio del 1974, aveva solo ventidue anni e tanti sogni. Uno lo aveva scritto su un quaderno di scuola, che mamma Anna e papà Totò conservano ancora: avrebbe voluto una macchina come quella di Schumacher per andare a Milano. Aveva anche il desiderio di imbarcarsi e di solcare i mari. Aveva, in realtà, tutta una vita davanti.

Il fratello gemello di Celestino, Antonino, in occasione di questo trentesimo anniversario arrivato a Palizzi da Milano dove vive. Con lui condivideva anche il secondo nome, Maria. Un legame stretto dalla nascita condivisa come quei vent’anni, terribilmente brevi anche per Antonino che da allora riconosce di avere vissuto senza una parte essenziale di sé stesso, smettendo di fare le cose che facevano insieme come suonare.

Antonino e Celestino Maria Fava

La comunità di Palizzi Marina e il trentennale

In questo trentennale Palizzi marina, sceso in strada dopo la morte di Celestino e Nino nel 1996, torna a ricordare. La famiglia Fava-Zirilli, il comune di Palizzi, l’associazione Libera e la parrocchia Santissimo Redentore promuovono per il pomeriggio di oggi una iniziativa caratterizzata da raccoglimento, condivisione e riflessione.

Alle ore 16 la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Canonico Leone Stelitano alla quale seguirà, sempre all’interno della chiesa del Santissimo Redentore, un incontro moderato da Sandro Autolitano e scandito da autorità, familiari e amici, testimoni di giustizia, rappresentanti dell’associazione Libera. Parteciperanno degli alunni della scuola Vittorina Alampi di Palizzi e della scuola di danza The Dance. Al termine la famiglia di Celestino offrirà un rinfresco.

Ricordare, chiedendo verità e giustizia

Il ricordo di Celestino Fava ormai attraversa l’Italia. Più volte Totò ed Anna hanno incontrato i giovani che 10 anni fa hanno voluto intitolare a lui il presidio universitario di Libera a Trento. Nel reggino a Condofuri marina l’aula informatica della scuola porta il suo nome come la villa comunale di Palizzi Marina, dove Celestino era cresciuto e aveva sempre vissuto.

La morte di Celestino è rimasta impunita. Tre persone all’epoca erano state arrestate ma alla fine per “mancanza di indizi ed elementi validi per poter procedere”, il caso fu archiviato.

Nell’ottobre del 2002 il Gip del tribunale di Locri ha chiesto e ottenuto l’archiviazione del caso per insufficienza di elementi. Nel 2003 il ministero dell’Interno ha riconosciuto Celestino Maria vittima innocente della criminalità mafiosa. La perseveranza di Anna e Totò è frutto di un amore che non perisce con la morte e che avrà sempre la voce e il volto dolci di una volontà irriducibile.