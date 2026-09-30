Domenica 4 ottobre 2026, a partire dalle ore 09:00, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, in sinergia con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria, apre le proprie porte in occasione della «Domenica di Carta 2026». L'iniziativa, promossa su scala nazionale dal Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Archivi, è un appuntamento annuale concepito per valorizzare l'immenso e prezioso patrimonio di documenti, carte antiche, manoscritti e libri conservati negli archivi e nelle biblioteche statali italiane.

In questa speciale cornice di promozione culturale, la giornata vedrà come evento centrale l'incontro con il Professore Filippo Arillotta, storico e docente reggino, che presenterà il suo nuovo libro «I racconti del Bergamotto di Reggio Calabria. Aneddoti e racconti dei primi secoli di vita del Bergamotto di Reggio Calabria», edito da Kaleidon Editrice.

L'opera, impreziosita da un testo del celebre scrittore Corrado Alvaro, raccoglie 10 aneddoti che attraversano i secoli per offrire un affascinante spaccato storico, economico e sociale sull’«oro verde» del territorio reggino attraverso le voci di viaggiatori, esperti e testimoni dell'epoca.

L'incontro vedrà la partecipazione e gli interventi di illustri rappresentanti delle istituzioni culturali e accademiche, Raffaele Traettino, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Calabria, Angela Puleio, Direttrice dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria e Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Durante la conferenza verrà proiettato un video documentario curato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria, interamente dedicato alla storica Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati degli Agrumi, storico istituto di ricerca, regolamentazione e tutela dell'estrazione delle essenze agrumarie.

A coronamento dell'iniziativa, i visitatori potranno fruire di una mostra documentaria allestita dall'Archivio di Stato di Reggio Calabria. L'esposizione esibirà una selezione di carte storiche, atti d'archivio e testimonianze d'epoca legate alla coltivazione, alla filiera e al commercio del bergamotto.

Tra i pezzi forti del percorso espositivo figurano i preziosi documenti del Fondo Nesci. La famiglia Nesci, storicamente legata all'amministrazione e all'economia del territorio reggino.

DETTAGLI EVENTO: INFORMAZIONI E PROGRAMMA

Evento: Domenica di Carta 2026

Data: Domenica 4 ottobre 2026

Orario d'inizio: Ore 09:00

Luogo: Sala Conferenze dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria — Via Lia Casalotto, 94, Reggio Calabria