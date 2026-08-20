Lunedì 24 agosto al centro dell’incontro il pluripremiato in diversi consessi letterari “Col buio me la vedo io” edito da Einaudi
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Si chiude lunedì 24 agosto, alle 21.30, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”, la stagione 2026 dei Caffè letterari del Rhegium Julii.
A concludere dopo un’annata di grande successo con una giornalista e scrittrice molto nota: la giornalista e scrittrice Anna Mallamo, autrice di un titolo molto apprezzato e pluripremiato in diversi consessi letterari “Col buio me la vedo io” edito da Einaudi.
Anna Mallamo, originaria di Reggio ma emigrata a Messina è in continuo andirivieni sullo Stretto.
È giornalista, dirige le pagine di Cultura e spettacoli della «Gazzetta del Sud» e gestisce un blog sull'«Huffington Post». Per «l'Unità» ha tenuto una rubrica settimanale che raccontava le gesta semiserie, ma profondamente politiche, di un condominio di anziane donne calabresi.
È autrice di Lezioni di tango (Città del Sole 2010), sul mondo del tango e i suoi protagonisti, e suoi racconti sono apparsi in diverse antologie e riviste.
Per Einaudi ha pubblicato Col buio me la vedo io (2025), con il quale ha vinto il Supermondello).
Dopo i saluti dei responsabili dei rispettivi circoli e del Presidente dell’Aiparc Salvatore Timpano che collabora alla iniziativa converseranno con l’autore, la socia Teresa Scordino, la scrittrice Rosellina Falduto e la socia Nunzia Corigliano.