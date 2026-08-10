Lunedì 10 agosto “Mata e Grifone” con Teatro dei 3 Mestieri e “Di sola andata” con Renata Falcone. Martedì 11 la stand up comedy di Simonetta Musitano: ecco i prossimi appuntamenti all'arena del lungomare di Pellaro – Area Lega Navale

Il Balenando in Burrasca Festival si prepara a chiudere la sua sezione estiva. Il gran finale sarà affidato a una voce reggina che, dopo aver conquistato palchi e programmi televisivi in tutta Italia, torna nella propria città per la prima volta da attrice: Simonetta Musitano, protagonista martedì 11 agosto all’Arena del Lungomare di Pellaro con Cerco solo divertimento, il suo secondo spettacolo di stand up comedy.

Prima del gran finale, lunedì 10 agosto, il festival propone una doppia serata che attraversa due differenti forme della narrazione, dal mito alla parola scenica.

Alle 19.00, spazio al Teatro Ragazze/i con “Mata e Grifone”, il mito del Gigante e della Gigantessa, una delle più affascinanti leggende legate all’identità e all’immaginario dell’area dello Stretto. Con Mariapia Rizzo e Stefano Cutrupi, per la regia di Roberto Zorn Bonaventura e la produzione di Teatro dei 3 Mestieri, lo spettacolo racconta in chiave poetica la celebre leggenda dei due giganti e la nascita di un amore capace di oltrepassare le differenze.

Alle 21.30 sarà la volta di Renata Falcone con “Di sola andata” accompagnata dalle musiche dal vivo di Domenico Bucarelli e dall’assistenza tecnica di Carmelo Vazzana.

Liberamente tratto dalle Eroidi di Ovidio, lo spettacolo narra attraverso sei lettere le vicende di sei figure femminili – Penelope, Arianna, Briseide, Elena, Medea e Didone – donne profondamente diverse tra loro, accomunate dalla solitudine e dall’abbandono dei propri uomini, lontani o incapaci di comprendere la complessità di compagne che sono, allo stesso tempo, schiave e regine. Una lettura scenica in musica, nella quale l’elemento sonoro accompagna e scandisce la parola. Una voce narrante che, attraverso queste lettere, conduce a riflettere sulla responsabilità nelle relazioni, sul cambiamento, sulla passione dell’adolescenza e sull’attesa della maturità.

Martedì 11 agosto, alle 21.30, sarà Simonetta Musitano a chiudere la parte estiva del festival. Un ritorno particolarmente significativo nella sua città natale, dopo un percorso nazionale che l’ha portata tra gli interpreti di Propaganda Live e di Comedy Central Live, oltre che sui palchi di un lungo tour in tutta Italia. E lo fa con uno spettacolo che, dietro un titolo apparentemente leggero, nasconde una domanda tutt’altro che frivola.

"Cerco solo divertimento” è infatti una frase che conosciamo bene. Una di quelle che si pronunciano quasi con noncuranza quando non si vuole, o non si riesce, a dichiarare cosa si desidera davvero da una relazione. Una formula che può sembrare liberatoria, ma che talvolta diventa il modo più semplice per evitare la responsabilità di costruire legami autentici, di esporsi, di chiedere reciprocità.

Simonetta Musitano prende proprio questa contraddizione e la porta sul palco con la sua consueta ironia, trasformando la dimensione personale in materia comica e, insieme, in occasione di riflessione. Perché dietro la presunta libertà del “non cerco niente di serio” possono nascondersi l’iperindipendenza emotiva, la paura della vulnerabilità, la difficoltà di stare dentro relazioni sane. E ridere di tutto questo, forse, è già un modo per capirne qualcosa.

Lo spettacolo parte da sé, dalla propria esperienza e da quella particolare condizione di essere spesso percepita come una “pecora nera”: fuori dagli schemi, dalle aspettative e dai modelli sociali dominanti. Una comicità che non cerca di rassicurare, ma di mettere in discussione, con intelligenza e ironia, ciò che spesso diamo per scontato.

Gli appuntamenti sono tutti all'Arena del Lungomare di Pellaro – Area Lega Navale

lunedì 10 agosto, alle ore 19.00 con Mata e Grifone e 21.30 con Di sola andata

martedì 11 agosto alle ore 21.30 con Simonetta Musitano “Cerco solo divertimento”

Balenando in Burrasca Festival 8 ed. è organizzato da Adexo aps. È un’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2026: cultura diffusa”, con il sostegno del Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura; con il cofinanziamento di risorse POC 2014/ 2020- Az. 6.8.3 e coinvolge una virtuosa rete di enti e istituzioni locali e nazionali: Fondazione Fameli Tresca, associazione Itaca, Istituto Comprensivo Statale “Catanoso - De Gasperi - San Sperato - Cardeto”, Pro Loco Reggio Sud, Lega Navale Italiana sezione Reggio sud, Calabria Dietro le Quinte, associazione Patta Cat House, Antigone Osservatorio sulla ndrangheta, associazione Scampoli, associazione Ecopoiesis.