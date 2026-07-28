Secondo imperdibile appuntamento con la Stagione 41 di Catonateatro, dopo il grande successo di Shall We Dance con Giovanni Pernice del 22 Luglio. Mercoledì 29 sarà la volta di uno dei Musical storici del Teatro italiano, Forza Venite Gente, presentato all'Arena Alberto Neri di Catona nell'edizione speciale del quarantacinquesimo anniversario.

E così, nel lontano 9 ottobre 1981, al Teatro Unione di Viterbo, debuttò una Commedia Musicale che nel giro di pochi anni sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici, per essere tradotta in otto lingue e rappresentata in paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia.

Dal riallestimento del 2021, in occasione del 40esimo anniversario dello spettacolo, la produzione Soni ha realizzato oltre 200 repliche in tutta Italia, raccogliendo ottimi consensi di pubblico e di critica.

Un rinnovamento in termini scenici e narrativi, coerenti con le atmosfere dei musical europei moderni, ma in continuità con la maestosità di una figura, quella di Francesco, che nel mondo, è icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica, con il suo messaggio semplice e potente.

La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. In questo particolare caso, un commerciante grezzo e banalmente materialista, come Pietro Bernardone, non può comprendere le mete superiori e trascendenti del Figlio. E, per molti versi, questo è anche umanamente comprensibile: San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa Cristiana: Papa Pio XII lo definirà “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”.

Un cast di 20 elementi, tra cantanti, attori e ballerini, ci accompagnerà in questo viaggio musicale, che racconta una delle figure più importanti della Cristianità.

Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell'ambito del progetto "ReggioFest2026: cultura diffusa" e finanziato a valere sul Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura