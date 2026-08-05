Giovedì 6 Agosto alle 21e15 torna l’appuntamento con Catonateatro Edizione numero 41 all’Arena Alberto Neri di Catona con lo spettacolo Lettera ad Eduardo, diretto e interpretato dal grande Massimiliano Gallo. L’attore e regista napoletano è uno degli artisti più eclettici del panorama italiano, negli ultimi anni si è imposto come protagonista di ruoli sia drammatici che comici, spaziando dal teatro al cinema sino alle fiction di maggior successo: i Bastardi di Pizzofalcone, Vincenzo Malinconico, Imma Tataranni e i capolavori di Eduardo in Rai. Dopo il debutto al Teatro degli scavi di Pompei Lettera a Eduardo arriva a Catonateatro per impreziosire una Stagione estiva ricca di spettacoli di grande livello.

«E’ una lettera immaginaria – spiega Massimiliano Gallo – che scrivo al Commendatore Eduardo De Filippo, per raccontarmi, dire quello che ha rappresentato lui per me e per tutto il teatro mondiale. E’ un incontro poetico, una riflessione fatta ad alta voce, tra un’artista e un gigante inarrivabile. Eduardo De Filippo è l’autore italiano più rappresentato al mondo, e questo basterebbe a farci capire la sua grandezza. Questa volta lo porto in scena non per fare un semplice recital di poesie e canzoni, sarebbe stata la scorciatoia perfetta. Voglio raccontarlo in maniera più intima, delicata, riservata, così come riservata è stata la sua vita».

Massimiliano Gallo dà voce e anima ad alcuni tra i più intensi brani del teatro e della poesia di Eduardo De Filippo, restituendo al pubblico il suono profondo delle sue parole: quelle che sanno far ridere, commuovere e riflettere. Ad accompagnare il racconto scenico, un raffinato ensemble musicale diretto dal maestro Mimmo Napolitano, che firma anche gli arrangiamenti originali. La voce di Carmen Scognamiglio arricchisce la serata con interpretazioni musicali che dialogano con le atmosfere evocate dai testi. Un incontro tra teatro e musica, tra parola e melodia, che celebra Eduardo come autore universale, capace di parlare all’anima con la semplicità e la profondità dei grandi maestri.

La presenza del grande attore a Catona sarà anche l’occasione per la Polis Cultura di consegnare a Gallo il Premio Nicola Petrolino 2026 per il suo primo film da regista, La Salita (Nastro d’Argento miglior Opera prima), dedicato anche questo a Eduardo De Filippo e alla sua esperienza al carcere minorile di Nisida (dopo la nomina a senatore a vita), qui si dedica ai ragazzi e all'interno della struttura, nel tempo, ricostruisce il teatro, avvia laboratori, porta attori, mette in piedi uno spettacolo. Il film sarà proiettato il giorno dopo Lettera ad Eduardo, Venerdì 7 Agosto, nell’ambito di Verso Sud il Festival del cinema mediterraneo all’Arena Alberto Neri giunto quest’anno alla sua diciassettesima Edizione. Il Premio è realizzato dal Maestro Antonio Affidato dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria diretta da Piero Sacchetti, che è partner di Catonateatro e di Verso Sud 2026.

Lo spettacolo Lettera ad Eduardo fa parte della sezione Arte oltre i confini di Catonateatro 2026, l’iniziativa è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell'ambito del progetto "ReggioFest2026: cultura diffusa" e finanziato a valere sul Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.