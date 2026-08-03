Notte di paura lungo la strada di grande comunicazione “Jonio-Tirreno”. Dopo la mezzanotte un violentissimo incidente si è verificato all’interno della galleria della Limina, dove un’automobile, per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, ha improvvisamente sbandato finendo per ribaltarsi più volte al centro della carreggiata.

Il bilancio dello schianto è pesante: tre persone sono rimaste ferite in modo grave. L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dagli automobilisti di passaggio che si sono trovati di fronte alla scena. Nel giro di pochi minuti sul posto sono precipitate diverse ambulanze del 118, affiancate dalle squadre dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo e con non poche difficoltà per liberare i passeggeri, rimasti incastrati tra le lamiere accartocciate dell’abitacolo. Una volta estratti, i tre feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni sarebbero serie a causa dei forti traumi riportati nell'impatto.

Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell'area e i rilievi di rito, l'arteria stradale è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per circa tre ore. La circolazione è ripresa regolarmente solo alle prime luci dell'alba, dopo che la galleria riaperta in sicurezza.