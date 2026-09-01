Questa sera nel Giardino di Palazzo Amaduri l’incontro promosso da Europe Direct Calabria Europa nell’ambito dell’ottava edizione del festival. Focus su Europa Creativa, mobilità e sostegno ad artisti e operatori culturali prima della proiezione di “Esistenza Zero”

Cinema, creatività e mobilità europea si incontrano questa sera a Gioiosa Ionica con “Ciak Europa! – Cinema, cultura e mobilità: le opportunità dell’Europa per artisti e operatori culturali”, iniziativa promossa dal Centro Europe Direct Calabria Europa in collaborazione con il Filmuzik International Film Music Festival. L’appuntamento è per martedì 1° settembre alle ore 21 nel Giardino di Palazzo Amaduri, con una serata dedicata agli strumenti messi a disposizione dall’Unione europea per sostenere artisti, giovani e operatori del settore culturale, con particolare attenzione ai programmi Europa Creativa ed Erasmus+.

L’iniziativa rinnova la collaborazione che Europe Direct Calabria Europa porta avanti da anni con Bird Production e con le realtà culturali della Locride, provando a creare un ponte tra le opportunità comunitarie e chi opera quotidianamente sul territorio.

Filmuzik Festival, l’edizione 2026 dedicata alla “Gravità”

“Ciak Europa!” si inserisce nel programma dell’ottava edizione del Filmuzik International Film Music Festival, rassegna dedicata al rapporto tra cinema e musica. Il tema scelto per il 2026 è “Gravità”, intesa come equilibrio tra la capacità del cinema di sospendere lo spettatore dalla realtà e quella, opposta ma complementare, di riportarlo al presente attraverso storie capaci di interrogare emozioni, memoria e consapevolezza.

Il confronto di questa sera allargherà lo sguardo alla dimensione europea della produzione culturale, approfondendo possibilità di finanziamento, formazione e mobilità offerte a chi lavora nel mondo dell’arte e della creatività. L’appuntamento rientra inoltre nel percorso di avvicinamento allo Stato dell’Unione 2026, il discorso che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronuncerà il 16 settembre davanti al Parlamento europeo.

Dalle opportunità Ue alle esperienze Erasmus+

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Gioiosa Ionica Luca Ritorto, di Alberto Gatto per Filmuzik Festival, di Marco Cavaleri della Rete dei Consiglieri Locali dell’Unione europea e dell’assessore alla Cultura del Comune di Gerace Marisa Larosa.

Il programma entrerà poi nel vivo con l’intervento di Roberto Quattraccioni sulle opportunità offerte dall’Unione europea al settore culturale, seguito da Clara Zaffino, che affronterà il rapporto tra cultura, giovani, mobilità e territori. Spazio anche alle esperienze concrete legate a Erasmus+, attraverso racconti e testimonianze dei partecipanti ai percorsi di mobilità europea dedicati all’imprenditorialità. A Raffaella Rinaldis sarà invece affidato l’intervento dedicato all’avvicinamento al SOTEU 2026 e alle priorità europee che possono tradursi in nuove opportunità per i territori. A moderare l’incontro sarà Alessandra Tuzza, direttrice di Europe Direct Calabria Europa Gioiosa Ionica.

Musica e cinema nel Giardino di Palazzo Amaduri

Alla parte dedicata al confronto seguirà un intermezzo musicale con Chiara Pelle e Andrea Carmine Orlando, mantenendo il legame tra approfondimento e spettacolo che caratterizza il Filmuzik Festival. Alle 22.30 spazio infine al cinema con la proiezione di “Esistenza Zero”, film italiano del 2025 diretto da Matteo Scarfò e inserito nel concorso del festival. Una serata che prova così a tenere insieme la dimensione internazionale del cinema, le opportunità offerte dall’Europa e il lavoro culturale sviluppato nella Locride, trasformando Palazzo Amaduri in uno spazio di confronto tra creatività, formazione e nuove possibilità di mobilità.