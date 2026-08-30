Una densa colonna di fumo nero ha avvolto questa mattina Arghillà, nella periferia nord di Reggio Calabria. L’incendio è divampato nel comparto 5, interessando un’area nella quale erano presenti rifiuti di ogni genere e, secondo le prime informazioni, anche pneumatici.

L’allarme è scattato intorno alle 9.30. Per fronteggiare il vasto rogo è stato necessario mobilitare la squadra dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni, la squadra boschiva di Reggio Calabria e un’autobotte di supporto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, chiamate a garantire la sicurezza durante le operazioni.

Le fiamme avrebbero interessato contemporaneamente diversi punti dell’area, circostanza che fa ipotizzare un’origine dolosa dell’incendio. Le cause, tuttavia, dovranno essere accertate attraverso gli opportuni rilievi.

Particolarmente complesse le operazioni dei vigili del fuoco, costretti a lavorare tra cumuli di immondizia e materiali potenzialmente pericolosi. Alcune bombole di gas sono state individuate e sottratte alle fiamme, evitando conseguenze ancora più gravi.

Uno dei mezzi di supporto ha già lasciato la zona, mentre nel pomeriggio risultano ancora impegnate sul posto la squadra di Villa San Giovanni e quella boschiva di Reggio Calabria, al lavoro per domare gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l’intera area. Una lunga ed estenuante attività, iniziata in mattinata e resa ancora più difficile dalle temperature elevate e dalla presenza di materiali altamente infiammabili.