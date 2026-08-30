La Calabria si prepara a lasciarsi alle spalle l’ondata di caldo più intensa dell’estate. Nel corso dell’ultima settimana le temperature hanno superato diffusamente i 40 gradi, soprattutto nelle aree interne della regione, raggiungendo il picco di 44,9 gradi a Torano Scalo, nel Cosentino. Valori molto elevati sono stati registrati anche lungo le coste, dove agli effetti del caldo si sono aggiunti alti tassi di umidità, aumentando sensibilmente la temperatura percepita e il disagio fisico. Il dato eccezionale registrato nel Cosentino è confermato anche dalle rilevazioni diffuse nei giorni scorsi.

Nelle prossime ore, però, lo scenario è destinato a cambiare. L’aria rovente di origine africana comincerà gradualmente ad abbandonare la Calabria, favorendo una generale diminuzione delle temperature. A partire da domani, lunedì 31 agosto, alla quota di 1.500 metri sono previsti valori compresi tra 18 e 20 gradi. Sulle coste e nelle pianure il termometro dovrebbe mantenersi intorno ai 31-32 gradi, mentre nelle zone più interne della regione saranno ancora possibili picchi di 35-36 gradi.

La diminuzione sarà nell’ordine dei 7-10 gradi rispetto alle temperature estreme degli ultimi giorni. Non si tratterà, tuttavia, di una vera e propria rinfrescata, ma di un semplice ritorno alla normalità, con valori maggiormente in linea con il periodo.

Il calo termico interesserà anche le ore notturne. Dopo le notti tropicali, durante le quali la colonnina di mercurio è rimasta vicina ai 30 gradi persino nelle prime ore del mattino, nei prossimi giorni le minime dovrebbero scendere fino a 23-24 gradi. Temperature ancora elevate, ma decisamente più sopportabili rispetto a quelle roventi registrate nell’ultima settimana.