Il giornalista e premio Paolo Borsellino firma “I padroni della ’ndrangheta. Malacarne”, un romanzo corale che intreccia potere, sangue, affari e relazioni occulte nel racconto della trasformazione della criminalità organizzata in una multinazionale del crimine

Dal giornalista autore di inchieste su corruzione e criminalità organizzata Claudio Cordova, Premio Nazionale Paolo Borsellino, una narrazione tragica e vertiginosa del sistema criminale che attanaglia l’Italia: tra il Padrino e Gomorra le storie dei boss che hanno trasformato la ’ndrangheta in grande multinazionale del crimine.

La storia

Giovanni Borruto è ancora un bambino, quando il pallone gli sfugge e rotola ai piedi di don Nuccio Borrello. Il vecchio, seduto nella piazza di Archi, gli racconta la storia antica di tre cavalieri: Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Una storia di vendetta e regole non scritte. Una storia di uomini d’onore.

Da quel momento, Giovanni impara ad ascoltare e a tacere: il silenzio, in certi posti, è già una forma di potere. Accanto a lui ci sono i fratelli Temi, spavaldi e affamati di futuro: sono anni in cui la Calabria cambia pelle, e con lei l’Organizzazione.

Dal porto di Gioia Tauro la polvere bianca riscrive le gerarchie e accorcia le distanze con l’Europa e il resto del mondo, sotto il controllo dei Pisano. Nell’entroterra, invece, comandano gli Scarcella: uomini d’Aspromonte, padroni di una geografia fatta di boschi e sentieri invisibili.

Presto il potere delle famiglie si intreccia con quello più occulto delle logge, della politica, dei servizi deviati, dando vita a un’entità dalle molte teste e da un solo imperativo: tutti devono mangiare. Ma le alleanze sono fragili, e chi sbaglia paga senza appello.

Un romanzo corale, duro e magnetico, dove il rispetto si misura con il sangue e l’innocenza è un lusso che nessuno può permettersi.

L’autore

Claudio Cordova è giornalista e fondatore del quotidiano online «il dispaccio». si è occupato di cronaca nera e giudiziaria e di inchieste su corruzione e criminalità organizzata per numerose testate. dal 2014 al 2019 è stato consulente della commissione parlamentare antimafia. per la sua attività ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Nazionale Paolo Borsellino, Giornalismo in trincea, il Letizia Leviti e l’Arrigo Benedetti. Nel 2019 ha pubblicato il saggio Gotha. Il legame indicibile tra ’ndrangheta, massoneria e servizi deviati. La Newton Compton ha pubblicato I padroni della 'ndrangheta. Malacarne, una saga criminale.